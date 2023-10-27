حزب الله يعلن استهداف مواقع إسرائيلية وجيش الاحتلال يقصف في جنوبيّ لبنان

ذكر حزب الله في بيان أنه استهدف "موقع الصدح بالصواريخ الموجّهة ‏والأسلحة المناسبة، ودمّروا (عناصر حزب الله) أجزاء كبيرة من منشآته وتجهيزاته وأوقعوا ‏إصابات مؤكدة بين أفراد حاميته".‏

أعلن "حزب الله" اللبنانيّ، في بيان أصدره اليوم الجمعة، استهداف موقع عسكريّ إسرائيليّ، و"إيقاع إصابات مؤكدة بين أفراده"، فيما عمد الجيش الإسرائيلي إلى استهداف موقع، جنوبيّ لبنان بقصف مدفعيّ.

وذكر حزب الله في بيان أنه استهدف "موقع الصدح بالصواريخ الموجّهة ‏والأسلحة المناسبة، ودمّروا (عناصر حزب الله) أجزاء كبيرة من منشآته وتجهيزاته وأوقعوا ‏إصابات مؤكدة بين أفراد حاميته".‏

يأتي ذلك فيما كان "حزب الله" قد نعى ثلاثة من مقاتليه، في بيانات منفصلة صدرت أمس الخميس، وقال إنهم "استشهدوا على طريق القدس"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول ظروف استشهادهم.

وأشارت تقارير صحافية إلى ارتفاع حصيلة قتلى حزب الله إلى 46 منذ بدء التصعيد الحدودي، في ظل الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، في أعقاب هجوم القسام في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال المؤتمر الصحافي اليومي للمتحدث العسكري، الخميس، استهداف خمس "خلايا" تابعة لحزب الله، وقال إنها حاولت إطلاق النار من مناطق حدودية في الجنوب اللبناني، باتجاه أهداف إسرائيلية.

ويأتي التصعيد العسكري على خطوط المواجهة بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي، على خلفية مواصلة الأخير لليوم الواحد والعشرين عدوانه على قطاع غزة المحاصر، مستهدِفا بغارات جوية مكثفة أحياء بكاملها تم تسويتها بالأرض، واستشهد وأُصيب عشرات الآلاف.

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