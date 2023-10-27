نائب وزير الخارجية الإيرانيّ يلتقي وفد حماس في موسكو

التقى نائب وزير الخارجية الإيراني، علي باقري، بوفد سياسي من حركة حماس، في العاصمة الروسية موسكو.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) التقى باقري الذي يزور موسكو بناء على دعوة رسيمة، بوفد حماس الذي يرأسه عضو المكتب السياسي موسى أبو مرزوق.

وبحث الجانبان آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأمس الخميس، أجرى الوفد الفلسطيني الذي يزور موسكو لقاءات مع المسؤولين الروس.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، أمس الخميس، أن ممثلين لإيران وحماس موجودون في موسكو، لإجراء مباحثات، وذلك للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب على غزة، قبل نحو ثلاثة أسابيع.

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا "وجود ممثلين لهذه الحركة الفلسطينية في موسكو"، وأن نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري يتواجد أيضا في العاصمة الروسية، من دون أن تقدم تفاصيل بشأن جدول أعمال المباحثات أو مضمونها.

في المقابل، قالت وزارة الخارجية الإسرائيليّة، إن "أيادي كبار مسؤولي حماس ملطخة بدماء أكثر من 1400 إسرائيلي ذبحوا وقتلوا وأعدموا وأحرقوا، وهم مسؤولون عن اختطاف أكثر من 220 إسرائيليا بينهم أطفال ونساء وشيوخ"، على حدّ زعمها.

من جانبها، ذكرت حماس، أن وفدا لها "بقيادة رئيس مكتب العلاقات الدولية في الحركة د.موسى أبو مرزوق، قد التقى المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية السيد ميخائيل بوغدانوف، في مقر وزارة الخارجية الروسية بالعاصمة موسكو ظهر اليوم الخميس".

وبحسب البيان، فقد "ضم وفد الحركة كل من عضو قيادة حركة حماس في قطاع غزة د.باسم نعيم، وممثل الحركة لدى موسكو".

وأشار البيان إلى أن "وفد الحركة استعرض العدوان الصهيوني على قطاع غزة، وسبل وقف الجرائم الصهيونية المدعومة من قبل الولايات المتحدة والغرب".