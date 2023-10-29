إسرائيل تستدعي السفير الروسيّ لديها وتحتجّ على زيارة وفد من حماس إلى موسكو

الخارجية الإسرائيلية لموسكو: "استضافة قادة حماس، المسؤولين بشكل مباشر عن الهجوم الإرهابي القاتل الذي وقع في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، وعن اختطاف الرهائن، وإراقة دماء أكثر من 1400 إسرائيلي على أيديهم، ينقل رسالة شرعية للإرهاب ضد الإسرائيليين".

استدعت إسرائيل السفير الروسيّ لديها، احتجاجا على زيارة وفد من حركة "حماس" إلى العاصمة الروسية موسكو، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان أصدرته، مساء اليوم الأحد.

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وذكرت الخارجية في بيانها أنه "تم استدعاء سفير روسيا لدى إسرائيل، أناتولي فيكتوروف، صباح اليوم، للاحتجاج في وزارة الخارجية في القدس (المحتلة) عقب زيارة وفد حماس إلى موسكو".

وأضاف البيان أن "نائب مدير قسم (أوروبا وآسيا) بوزارة الخارجية، السفيرة سيمونا هالبرين، قد أوضحت للسفير الروسي أن إسرائيل ترى في عين الخطورة عدم وجود إدانة واضحة لا لبُس فيها من جانب موسكو لمنظمة حماس الإرهابية، وسلوك روسيا في المنظمات الدولية".

وأضافت الخارجية الإسرائيلية أن "استضافة قادة حماس، المسؤولين بشكل مباشر عن الهجوم الإرهابي القاتل الذي وقع في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، وعن اختطاف الرهائن، وإراقة دماء أكثر من 1400 إسرائيلي على أيديهم، ينقل رسالة شرعية للإرهاب ضد الإسرائيليين".

والخميس الماضي، أجرى وفد حماس الذي زار موسكو لقاءات مع مسؤولين روس. وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن ممثلين لإيران وحماس موجودون في موسكو، لإجراء مباحثات، وذلك للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب على غزة.

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا "وجود ممثلين لهذه الحركة الفلسطينية في موسكو"، وأن نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري يتواجد أيضا في العاصمة الروسية، من دون أن تقدم تفاصيل بشأن جدول أعمال المباحثات أو مضمونها.

في المقابل، قالت وزارة الخارجية الإسرائيليّة، إن "أيادي كبار مسؤولي حماس ملطخة بدماء أكثر من 1400 إسرائيلي ذبحوا وقتلوا وأعدموا وأحرقوا، وهم مسؤولون عن اختطاف أكثر من 220 إسرائيليا بينهم أطفال ونساء وشيوخ"، على حدّ زعمها.

من جانبها، ذكرت حماس حينها، أن وفدا لها "بقيادة رئيس مكتب العلاقات الدولية في الحركة د.موسى أبو مرزوق، قد التقى المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية السيد ميخائيل بوغدانوف، في مقر وزارة الخارجية الروسية بالعاصمة موسكو ظهر اليوم الخميس".

وبحسب البيان، فقد "ضم وفد الحركة كل من عضو قيادة حركة حماس في قطاع غزة د.باسم نعيم، وممثل الحركة لدى موسكو".

وأشار البيان إلى أن "وفد الحركة استعرض العدوان الصهيوني على قطاع غزة، وسبل وقف الجرائم الصهيونية المدعومة من قبل الولايات المتحدة والغرب".