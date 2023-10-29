3 شهداء بالضفة والاحتلال يفجر منزل عائلة قطناني بمخيم عسكر

صعد الاحتلال اقتحاماته لمدن ومخيمات الضفة، حيث فجر منزلا بمخيم عسكر القديم، في حين قوبل اقتحامه لمخيم جنين باشتباكات عنيفة من كتيبة جنين التي أعلنت استهداف آلياته وإسقاط مسيّرة تابعة له، ,اقتحم الاحتلال رام الله وطوباس وبيت لحم وطولكرم.

استشهد 3 شبان فلسطينيين وأصيب العشرات فجر اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت بلدة بيت ريما، شمال غربي مدنية رام الله، وبلدة طمون جنوبي طوباس، ومخيم عسكر القديم شرقي مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وصعد الاحتلال اقتحاماته لمدن ومخيمات الضفة، حيث فجر منزلا في مخيم عسكر القديم، في حين قوبل اقتحامه لمخيم جنين باشتباكات عنيفة من كتيبة جنين التي أعلنت استهداف آلياته وإسقاط مسيرة تابعة له، ,اقتحم الاحتلال رام الله وطوباس وبيت لحم وطولكرم وأوقع شهداء وجرحى.

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واندلعت مواجهات في بلدة بيت ريما، عقب اقتحام قوات الاحتلال للبلدة فجر اليوم، أصيب خلالها 11 شابا بالرصاص الحي بينهم إصابة حرجة، ونقلوا جميعا إلى المستشفى الحكومي في مدينة سلفيت.

وأعلنت مصادر طبية استشهاد شاب في العشرينيات من عمره، متأثرا بإصابته الحرجة بالرصاص الحي الذي أطلقته قوات الاحتلال تجاه الفلسطينيين الذين تصدوا لاقتحام بلدة بيت ريما.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية أن شهيد بيت ريما هو الشاب ناصر عبد اللطيف البرغوثي.

وفي بلدة كمون استشهد الشاب رماح قطيشات وأصيب 5 آخرين، برصاص الاحتلال، خلال اقتحام البلدة واندلاع مواجهات.

ونقل الشاب قطيشات مصابا بجراح خطيرة إلى المشفى التركي في طوباس، قبل أن يعلن الأطباء استشهاده متأثرا بإصابته بالرصاص الحي.

وفي مخيم عسكر القديم في نابلس، فجرت قوات الاحتلال منزل عائلة الشهيد حسن قطناني، بعد اقتحامه وزرع المتفجرات فيه.

واقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الشرقية بنابلس بعشرات الآليات العسكرية، بينها جرافة، من حاجزي "عورتا" و"بيت فوريك" العسكريين وطريق الباذان، وانتشرت في مخيم عسكر القديم.

وداهمت قوات الاحتلال دهمت منزل الشهيد قطناني في مخيم عسكر، وأجبرت عائلته على الخروج منه، وشرعت بـ "تفخيخ" المنزل وزرعه بالمتفجرات، وأخلت المنازل المجاورة من سكانها، قبل أن تفجر المنزل وتسويه بالأرض.

ودارت اشتباكات ومواجهات بين مسلحين وقوات الاحتلال، تخللها تفجير عدد من العبوات الناسفة محلية الصنع بآليات الاحتلال.

ونقلت طواقم الهلال الأحمر، 9 إصابات بالرصاص الحي، بينها واحدة حرجة، وإصابة نتيجة السقوط من مرتفع، إلى مستشفى رفيديا لتلقي العلاج.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر استشهاد شاب متأثرا بإصابته الحرجة في الصدر، خلال المواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم عسكر. منوهة إلى أنه استشهد في مستشفى رفيديا الحكومي.

وقالت مصادر طبية في مستشفى رفيديا، إن الشهيد هو نعيم محمود الفران، مواليد عام 1992، واستشهد بعد إصابته بالرصاص الحي في منطقة الصدر.

يشار إلى أن الشهيد حسن قطناني نفذ مع الشهيد معاذ المصري عملية إطلاق النار بالأغوار، التي وقعت في شهر رمضان 2023 وقتل فيها ثلاث مستوطنات، وجاءت العملية التي تبنتها "كتائب القسام"، ردا على اعتداء الاحتلال على المرابطات بالمسجد الأقصى.

واستشهد قطناني والمصري في 2 أيار/مايو الماضي، بعد محاصرة منزلا تواجدوا فيه بالبلدة القديمة في مدينة نابلس، والاشتباك معهم وقصفه بالصواريخ، واستشهد معهما صاحب المنزل إبراهيم جبرين.