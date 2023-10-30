القدس: استشهاد فلسطينيّ برصاص الاحتلال بزعم تنفيذه عمليّة طعن وإصابة شرطي بجراح خطيرة

استشهد فلسطينيّ برصاص قوات الاحتلال الإسرائيليّ، بزعم تنفيذه عمليّة طعن وإطلاق نار في مدينة القدس المحتلة، اليوم الإثنين.

وأفادت تقارير إسرائيلية بأن منفذ العملية وصل إلى مكان تنفيذ العملية، قرب محطة بنزين، وبحوزته سكين، استخدمها في طعن أحد عناصر شرطة الاحتلال. وقد عمد عناصر أمن تواجدوا في المكان إلى إطلاق النار عليه فورا، ما أسفر عن استشهاده بحسب ما أوردت التقارير، بعد أن قالت إنه تمّ "تحييده" في بادئ الأمر.

ولفت طاقم طبيّ إلى أن الشرطيّ قد أُصيب بجراح خطيرة.

كما قال المصدر ذاته إنه "يبدو أن العملية نُفِّذت في موقعين" في المدينة المحتلة، موضحا أن المصاب بجراح خطيرة هو أحد عناصر شرطة الاحتلال.

وقالت شرطة الاحتلال في بيان: "بلاغ أولي عن قيام مخرب، قبل قليل، بطعن شرطي بالقرب من محطة وقود على الطريق رقم 1 في... القدس".

وأضافت أنه "تم تحييد المخرب بعد مطاردة الشرطة له إثر فراره من المكان. هذا وتتواجد قوات ’حرس الحدود’ والشرطة يتقدمهم قائد لواء القدس في مكان الحادث".

تفاصيل أوفى تباعا....