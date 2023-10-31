124 شهيدا بالضفة منذ "طوفان الأقصى": استشهاد فتى من نابلس ومسن من طوباس

اقتحمت قوات الاحتلال بلدة طوباس وحاصرت منزلا ما أدى إلى اندلاع مواجهات بين مجموعة من الشبان وقوات الاحتلال التي دفعت بتعزيزات العسكرية إلى المكان، حيث دارت اشتباكات مسلحة خلفت إصابات متفاوتة بصفوف بعض الشبان.

استشهاد الفتى محمد الخراز (14 عاما)، اليوم الثلاثاء، في المستشفى العربي التخصصي بنابلس، كما استشهاد الحاج روحي رشيد صوافطة (61 عاما) إثر اصابته برصاص الاحتلال في الوجه خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة طوباس.

الشهيد روحي رشيد صوافطة

وأصيب الفتى الخراز، مساء الإثنين، إثناء تصديه لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمنطقة زواتا جنوب نابلس، فيما دارت اشتباكات في بعض المناطق في الضفة خلفت إصابات متفاوتة برصاص الاحتلال.

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واقتحمت قوات الاحتلال بلدة طوباس وحاصرت منزلا ما أدى إلى اندلاع مواجهات بين مجموعة من الشبان وقوات الاحتلال التي دفعت بتعزيزات العسكرية إلى المكان، حيث دارت اشتباكات مسلحة خلفت إصابات متفاوتة بصفوف بعض الشبان.

الشهيد محمد الخراز

وتعاملت طواقم الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر الفلسطيني مع 9 إصابات على الأقل بالرصاص الحي في الأطراف السفلية والعلوية ونقلت إلى مشفى طوباس، فيما عولجت حالات الاختناق ميدانيا.

وفي مخيم الدهيشة قضاء بيت لحم، أصيب شاب بالرصاص الحي، واعتقل 17 شابا خلال اقتحام قوات الاحتلال المخيم.

واقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال المخيم وسط إطلاق الرصاص، ما أدى إلى إصابة شاب (20 عاما) بالرصاص الحي في القدم.

وفي محافظة جنين، أصيب شاب بالرصاص الحي والعشرات بحالات الاختناق، خلال مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة قباطية.

وأفاد إسعاف بلدية قباطية، بأن شابا من البلدة أصيب برصاصة باليد، وآخر بكسور بالساق أثناء سقوطه بعد مطاردته من قبل قوات الاحتلال، كما أصيب العشرات بحالات الاختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع خلال المواجهات العنيفة بين الشبان وتلك القوات التي أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز.

وباستشهاد الفتى الخراز والمسن صوافطة، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ بدء معركة "طوفان الأقصى" السابع من تشرين الأول/ أكتوبر إلى 124شهيدا.