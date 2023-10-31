اعتقال 3 أشخاص من سخنين وعرابة بشبهة "التماهي مع داعش والتخطيط لتنفيذ عمليات في ظل الحرب"

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك) ثلاثة أشخاص من مدينتي سخنين وعرابة في منطقة البطوف، شمالي البلاد، بشبهة "انضمامهم لتنظيم داعش، والتخطيط لتنفيذ عمليات مختلفة بالتزامن مع الحرب على قطاع غزّة".

مدّدت المحكمة اعتقال ثلاثة أشخاص من مدينتي سخنين وعرابة على ذمّة التحقيق لغاية يوم 5 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، وذلك على "خلفية أمنية".

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (الشاباك)، أول من أمس الأحد، ثلاثة أشخاص من مدينتي سخنين وعرابة في منطقة البطوف، شمالي البلاد، بشبهة "انضمامهم لتنظيم داعش، والتخطيط لتنفيذ عمليات مختلفة بالتزامن مع الحرب على قطاع غزّة".

ووفقا للشرطة، صباح اليوم الثلاثاء، فإنه "كشف جهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة عن اعتقال ثلاثة أشخاص من عرابة وسخنين، بشبهة انضمامهم لداعش والتخطيط لتنفيذ عمليات مختلفة بالتزامن مع الحرب على غزّة. وعليه، مدّدت المحكمة أمر اعتقالهم على ذمّة التحقيق حتّى تاريخ 5.11.2023".

وأصدرت المحكمة أمرا قضائيا يحظر نشر تفاصيل التحقيق.