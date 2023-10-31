الجيش الإسرائيلي يعلن رصد هدف جوي يقترب لإيلات "ولا يشكل تهديدا أو خطرا".. ولا إعلان عن اعتراض

الجيش الإسرائيلي: "رصدنا هدفا جويا يقترب نحو إسرائيل (إيلات) ولا يشكل تهديدا أو خطرا".. ولم يعلن الجيش عن اعتراض هذا الهدف فيما أشار سُكان إيلات عن سماعهم دوي انفجارات.

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، إن "أنظمة الجيش رصدت هدفا جويا يقترب نحو إسرائيل، ولا يشكل تهديدا أو خطرا"، دون الإعلان عن اعتراض.

وكانت قد دوت صافرات الإنذار في مدينة إيلات - جنوبي البلاد، صباح اليوم الثلاثاء، اشتبه بأن طائرة مسيرة تسللت عبر البحر الأحمر إلى أجواء البلاد، فيما طُلب من السكان التزامهم أماكن آمنة.

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وكانت قد ذكرت تقديرات إسرائيلية أولية عبر وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن الطائرة المسيرة أطلقها الحوثيون من اليمن، وتم اعتراضها فوق البحر الأحمر قبل اجتيازها مدينة إيلات.

وأشار سكان منطقة الجنوب إلى أنهم سمعوا دوي انفجارات ناتجة عن تصدي صواريخ دفاعية للطائرة.

في سياق متصل، كان قد عقد المتحدث باسم البنتاغون مؤتمرا، مساء 19 تشرين الأول/ أكتوبر، أعلن أن مدمرة أميركية كانت "تجوب شمال البحر الأحمر"، أسقطت ثلاثة صواريخ أرض-أرض ومسيّرات عدة أطلقها الحوثيون في اليمن "ويحتمل أنها كانت موجهة إلى أهداف في إسرائيل" على ما أعلن البنتاغون.

وأكدت وزارة الدفاع الأميركية عدم سقوط أي إصابات في صفوف المدمرة الأميركية "كارني" والمدنيين على الأرض "بحسب معلوماتنا".

وفي الأسبوع الماضي، قبالة سواحل اليمن، أسقطت سفينة حربية أميركية أكثر من اثنتي عشرة طائرة مسيرة وأربعة صواريخ كروز أطلقها الحوثيون المدعومون من إيران. وجعلت التوترات المتزايدة الأفراد الأميركيين في حالة تأهب دائم.