استهداف موقع إسرائيلي بمضاد للمدرعات والاحتلال يقصف مواقع جنوبي لبنان

استهدف ضاروخ مضاد للمدرعات أطلق من جنوبي لبنان، اليوم الأربعاء، موقعا عسكريا إسرائيليا قرب المناطق الحدودية شمالي البلاد، في حين رد جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف مدفعي استهدف مواقع جنوبي لبنان.

وتشهد الماطق الحدودية جنوبي لبنان، منذ 26 يوما تبادلا متقطعا لتبادل النيران بين جيش الاحتلال الإسرائيلي من جهة و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى؛ ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى وقتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي.

ويتصاعد التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية على وقع الحرب العدوانية الغاشمة التي يشنها جيش الاحتلال ضد قطاع غزة المحاصر منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إثر الهجوم المباغت الذي شنته كتائب القسام.

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