تقرير: الإدارة الأميركيّة تعتقد أنه لم يتبقّ لنتنياهو سوى وقت محدود في منصبه

ذكر مسؤول أميركي، بحسب تقرير صحافي، أن "توقعات الإدارة الأميركية ترجِّح بقاء نتنياهو في منصبه أشهرا، أو حتى انتهاء القتال" فقط.

الرئيس الأميركي، بايدن، ونتنياهو في تل أبيب في 18 أكتوبر ("Getty Images")

أفاد تقرير صحافيّ، الأربعاء، بأن إدارة الرئيس الأميركيّ، جو بايدن، تعتقد أنه لم يتبقّ لبنيامين نتنياهو سوى وقت محدود في منصبه، رئيسا للحكومة الإسرائيلية.

وأوردت صحيفة "بوليتيكو" الأميركيّة، نقلا عن مسؤول أميركيّ لم تسمّه، أن "الإدارة الأميركية تعتقد أنه لم يتبق لنتنياهو سوى وقت محدود في منصبه".

وذكر المسؤول أن "توقعات الإدارة الأميركية ترجِّح بقاء نتنياهو في منصبه أشهرا، أو حتى انتهاء القتال" فقط.

وفي سياق ذي صلة، قال مسؤول إسرائيلي لـ"بوليتيكو" الأميركي، أن "إسرائيل مستعدة لمناقشة هدنة إنسانية لبضع ساعات"، مضيفا: "أن وقف إطلاق النار لا يزال غير مطروح على الطاولة".

ونقل التقرير عن عضوين في مجلس الشيوخ الأميركي، قولهما إن هناك محادثات جارية لإنشاء قوة متعددة الجنسيات في غزة بعد قضاء إسرائيل على حركة "حماس".

وأضاف السيناتوران أن "هناك تحركا دبلوماسيا مبكرا ومغلقا بشأن إنشاء قوة لحفظ السلام في غزة، على الرغم من أنه من غير المرجح أن تشمل قوات أميركية".

وقال أحدهما إن "هناك محادثات جارية بشأن تشكيل محتمل لقوة دولية"، فيما رفض الخوض في التفاصيل واكتفى بالقول إنها "أولية وهشة للغاية".

يأتي ذلك فيما تدور اشتباكات ضارية بين فصائل المقاومة وقوات جيش الاحتلال في عدة محاور بقطاع غزة، والتي أسفرت عن مقتل 16 جنديا وإصابة آخرين منذ بدء العمليات البرية ولغاية الآن، فيما وصلت حصيلة القتلى الإسرائيليين وفقا لآخر حصيلة أعلن عنها إلى 1218 قتيلا منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر.

وفي وقت سابق الأربعاء، تعهد نتنياهو، بمواصلة الحرب ضد حركة حماس "حتى النصر"، رغم "الخسائر المؤلمة" في صفوف جيش الاحتلال، وقال في كلمة تلفزيونية بعد ساعات من إعلان الجيش مقتل جنود خلال الساعات الـ24 الأخيرة في معارك في غزة: "حققنا الكثير من الإنجازات المهمة لكن لدينا خسائر مؤلمة أيضا"، مضيفا: "نخوض حربا صعبة، وستكون طويلة".