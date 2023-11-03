استشهاد شاب برصاص الاحتلال الحي في بلدة بدرس قضاء رام الله

قالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب الشاب يوسف محمد شاهين (32 عاما)، أثناء خروجه من المسجد عقب أداء صلاة الجمعة، ما أدى لاستشهاده في مشفى نُقل إليه.

استشهد شاب عقب إصابته بجروح خطيرة، اليوم الجمعة، من جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحيّ صوبه، في قرية بدرس، غرب رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب الشاب يوسف محمد شاهين (32 عاما)، أثناء خروجه من المسجد عقب أداء صلاة الجمعة.

وأوضحت أن ذلك أدى لإصابته في صدره، وقد جرى نقله إلى مركز طوارئ بلدة نعلين المجاورة، ووصفت إصابته بالخطيرة، قبل أن يُعلن عن استشهاده.

وباستشهاد الشاب شاهين، ارتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية إلى عشرة

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب: "استشهاد الشاب يوسف محمد يوسف شاهين (33 عاما) برصاص الاحتلال الحي في بلدة بدرس، قضاء رام الله".

ولفتت مصادر محلية إلى أن قوات الاحتلال تمركزت وسط القرية، وأعاقت حركة مركبات المواطنين.

كما أصيب شاب بالرصاص، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، اندلعت في قرية أوصرين، جنوب نابلس.

وأفاد مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر، أحمد جبريل، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوب المتظاهرين، ما أدى لإصابة شاب (27 عاما) بالرصاص الحي بالفخذ، نقل إثرها إلى المستشفى.