استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية في جنوب لبنان والاحتلال يقصف خليتي مقاتلين

جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف خليتي مقاتلين في جنوب لبنان ويدمر نقطة مراقبة لحزب الله، "ردا على محاولات إطلاق نار على مواقعه".

هاجم جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، خليتي مقاتلين في جنوبي لبنان حاولتا إطلاق النار نحو مواقع إسرائيلية، حسبما صرح بذلك المتحدث باسم الجيش.

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وأضاف بيان الجيش أننا دمرنا "نقطة مراقبة تابعة لحزب الله"، فيما أشارت تقارير عربية إلى أن مقاتلي حزب الله أطلقوا صواريخ نحو موقعي "الجرداح" و"حدب البستان" التابعين للاحتلال الإسرائيلي.

وقصف الجيش الإسرائيلي مواقع مصدر إطلاق النار.

ويُذكر أن الجيش الإسرائيلي، كان قد أعلن، أمس الجمعة، عن إصابة اثنين من جنوده وقصف "خلايا" لحزب الله وقتل شخص على الحدود واستهداف مواقع عسكرية ومنصات إطلاق صواريخ جنوبيّ لبنان؛ فيما نعى "حزب الله" اثنين من مقاتليه.

وقال أمين عام حزب الله، حسن نصر الله، خلال خطاب أمس، الجمعة، إن "معركة طوفان الأقصى باتت ممتدة في أكثر من ساحة وجبهة"، وشدّد على أن الولايات المتحدة هي "المسؤولة بالكامل" عن الحرب في غزة، مضيفا أن "من أهم أخطاء حكومة العدو طرح أهداف عالية لا يمكنها تحقيقها مثل القضاء على حماس".

وذكر أن "كل الاحتمالات في جبهتنا اللبنانية مفتوحة"، مضيفا أن "كل الخيارات مطروحة ويمكن أن نذهب إليها في أي وقت من الأوقات".

وتابع: "يجب أن نكون جميعا جاهزين لكل الاحتمالات والخيارات".

ورأى أن "من يريد منع توسع الجبهات في المنطقة فعليه وقف العدوان على القطاع"، مضيفا: "أقول للأميركيين إن من يريد منع قيام حرب إقليمية يجب أن يسارع في وقف العدوان على غزة".

وأضاف: "معركتنا لم تصل لمرحلة الانتصار بالضربة القاضية لكننا ننتصر بالنقاط.... المعركة هي معركة الصمود والصبر والتحمل وتراكم الإنجازات ومنع العدو من تحقيق أهدافه".

وأشار إلى أن "أهداف الحرب هي وقف العدوان وأن تنتصر المقاومة وأن تنتصر حماس في غزة"، مضيفا أن "انتصار غزة يعني انتصار الشعب الفلسطيني والقدس والأقصى والضفة والأسرى... وانتصار لكل دول المنطقة ومصلحة وطنية مصرية وأردنية وسورية ولبنانية".

وأضاف أن "هناك قلقا من أن تتدحرج هذه الجبهة إلى حرب شاملة والعدو يحسب لذلك كل حساب".

وقال نصر الله: "نحن دخلنا المعركة منذ الثامن من تشرين الأول... لو نظرنا إلى ما يجري على الحدود بموضوعية سنجده مهما وكبيرا جدا... ما يجري على جبهتنا اللبنانية لم يحصل حتى في حرب تموز".

وأضاف أن "ما يجري على جبهتنا اللبنانية غير مسبوق في تاريخ الكيان الإسرائيلي"، مشيرا إلى أنه "لن يتم الاكتفاء بما يجري على الحدود الإسرائيلية على كل حال".