عرعرة المثلث: إصابة شاب بجراح خطيرة في جريمة إطلاق نار

تعرض شاب لإصابة خطيرة إثر إطلاق نار في قرية عرعرة المثلث بعد خروجه من مطعم | تم نقل المصاب إلى مستشفى هلل يافيه في الخضيرة لتلقي العلاج.

من مكان الجريمة في عرعرة المثلث

أصيب شاب، عصر اليوم السبت، بجراح خطيرة بعد تعرضه لجريمة إطلاق نار وسط قرية عرعرة المثلث، حيث تعرض الشاب لاطلاق وابل من الرصاص وهو داخل مركبته الخاصة.

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وقدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصاب، فيما تم نقله إلى مستشفى "هلل يافيه" في مدينة الخضيرة لمتابعة العلاجات الطبية اللازمة.

ويشار إلى أن المصاب، تعرض لإطلاق النار بعد خروجه من مطعم في قرية عرعرة المثلث.

وكان قد أصيب شاب، يبلغ 30 عاما من العمر، بجراح وصفت بأنها خطيرة من جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في بلدة يافة الناصرة، مساء أمس الجمعة.

ويأتي ذلك فيما تتواصل أحداث العنف وجرائم القتل في المجتمع العربي، حيث سجلت حصيلة غير مسبوقة من جرائم القتل منذ مطلع العام الجاري مقارنة مع السنوات السابقة، راح ضحيتها 199 شخصا بينهم 15 امرأة.

وتقترف الجرائم وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، علما بأن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في الربا والسوق السوداء، وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام أو في إطار العنف الأسري.