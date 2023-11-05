حزب الله في العراق يستهدف قاعدة أميركية في الحسكة السورية

يأتي هذا الاستهداف بعد سلسلة استهدافات لقواعد عسكرية أميركية في العراق وسورية، في الأيام الأخيرة، وآخرها كان صباح، أمس السبت، استهداف قاعدة عسكرية أميركية في الشدادي جنوب مدينة الحسكة السورية، بالصواريخ و"قد تمت إصابتها بشكل مباشر".

قالت كتائب حزب الله في العراق في بيان، عصر اليوم الأحد، إن "مجاهدي المقاومة الإسلامية في العراق، استهدفوا قاعدة الاحتلال الأميركي ‘تل بيدر‘ غرب مدينة الحسكة السورية، بالطيران المسيّر، وقد تمت إصابتها بشكل مباشر".

ويأتي هذا الاستهداف بعد سلسلة استهدافات لقواعد عسكرية أميركية في العراق وسورية، في الأيام الأخيرة، وآخرها كان صباح، أمس السبت، استهداف قاعدة عسكرية أميركية في الشدادي جنوب مدينة الحسكة السورية، بالصواريخ و"قد تمت إصابتها بشكل مباشر".

وتم استهداف قواعد للقوات الأميركية في سورية والعراق بصواريخ وطائرات مسيّرة؛ وكانت قد أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق عن تبنيها لاثنتين من الهجمات تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، خلال الأسبوع الأخير.

وفي سورية، استهدفت قاعدتا "خراب جير" في الحسكة و"حقل العمر النفطي" في دير الزور بصواريخ أرض – أرض، وقد أعلنت المقاومة الإسلامية مسؤوليتها عن استهداف الأولى.

وفي العراق، استهدفت قاعدة "الحرير" في الشمال بطائرتين مسيّرتين أصابتا أهدافهما بشكل مباشر؛ وفقا لما أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق.

وشهدت الأيام الأخيرة هجمات على قواعد ينتشر فيها الجيش الأميركي في منطقة "التنف" جنوب شرقي سورية، ومنطقتي "المالكية" و"الشدادي" بمحافظة الحسكة، وحقلي "العمر" النفطي و"كونيكو" للغاز في دير الزور، بطائرات مسلحة مسيّرة وبأسلحة "أرض ـ أرض".