شهيد و3 إصابات خطيرة برصاص الاحتلال في حلحول

اقتحمت قوات الاحتلال بلدة حلحول واعتقلت عددا من الشبان، وسط اندلاع مواجهات عنيفة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي باتجاه الشبان، ما أدى لإصابة عدد منهم.

استشهد محمد أحمد محمود الأطرش (20 عاما)، صباح اليوم الإثنين، وأصيب 3 آخرين بجروح وصفت بالخطيرة برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال المواجهات التي اندلعت في بلدة حلحول قضاء الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

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وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب استشهاد شاب وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة برصاص الاحتلال في حلحول.

واقتحمت قوات الاحتلال البلدة واعتقلت عددا من الشبان، وسط اندلاع مواجهات عنيفة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي باتجاه الشبان، ما أدى لإصابة عدد منهم.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر محمد جواد الواوي من حلحول، إضافة لوالده ووالدته، للضغط على شقيقه وإجباره على تسليم نفسه للاحتلال.