3 شهداء وإصابة حرجة برصاص الاحتلال في طولكرم

استشهاد ثلاثة شبان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في طولكرم وإصابة رابع بجراح حرجة؛ شهود عيان يقولون إن قوات الاحتلال الخاصة أطلقت وابلا من الرصاص الحي على مركبة فلسطينية في طولكرم، وأصيب من بداخلها بشكل مباشر.

استشهد ثلاثة شبان وأصيب رابع بجراح حرجة، وذلك في إعدام ميداني نفذته قوات الاحتلال في مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية.

وأفاد شهود عيان بأن قوة إسرائيلية خاصة اقتحمت طولكرم، واستهدف مركبة خاصة من مسافة صفر بوابل من الرصاص الحي، ما أسفر عن استشهاد ثلاثة شبان وإصابة رابع.

وقالت وزارة الصحة إن "3 شهداء وإصابة حرجة وصلوا إلى مستشفى طولكرم الحكومي".

وأفادت مصادر محلية بأنه من بين المستهدفين في عملية الاغتيال قائد كتائب القسام في طولكرم، عز عواد، وقائد كتائب الأقصى في المدينة، جهاد مهراج شحادة.

ومنذ شهر، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، أسفرت عن استشهاد أكثر من 10 آلاف فلسطيني، منهم 4,104 أطفال و2,641 سيدة، فيما استشهد 158 فلسطينيا واعتقل أكثر من ألفي شخص في الضفة الغربية.