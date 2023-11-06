مقتل عربي بجريمة إطلاق نار قرب حيفا

تحولت جرائم إطلاق النار والقتل إلى أمر معتاد يرتكب على نحو شبه يومي خلال السنوات الماضية في المجتمع العربي، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره، في ظل تقاعس الشرطة وتواطؤها مع منظمات الإجرام.

قتل رجل عربي يبلغ من العمر 45 عاما في جريمة إطلاق نار نفذت فجر اليوم الإثنين، في بلدة كريات آتا، قرب مدينة حيفا.

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وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جريح في بلدة كريات آتا، حيث قدمت له الإسعافات الأولية ونقلته إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

وبعد المحاولات لإنعاشه وإنقاذ حياته، أعلن مستشفى "رمبام" في حيفا وفاة الرجل متأثرا في إصاباته الخطيرة جدا، وهو في الأربعينيات من عمره، كما أصيب شاب آخر (19 عاما)، بجروح وصفت بالطفيفة.

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الجريمة، دون أن تعلن عن تنفيذ أي اعتقالات، ورجحت أن تكون الخلفية جنائية.

ويأتي ذلك فيما تتواصل أحداث العنف وجرائم القتل في المجتمع العربي، حيث سجلت حصيلة غير مسبوقة من جرائم القتل منذ مطلع العام الجاري مقارنة مع السنوات السابقة، راح ضحيتها 201 شخص بينهم 15 امرأة.

وتقترف الجرائم وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، علما أن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في الربا والسوق السوداء، وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام أو في إطار العنف الأسري.

وتحولت جرائم إطلاق النار والقتل إلى أمر معتاد يرتكب على نحو شبه يومي خلال السنوات الماضية في المجتمع العربي، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره، في ظل تقاعس الشرطة وتواطؤها مع منظمات الإجرام.