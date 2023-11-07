الاحتلال يطلق الرصاص على فتاة فلسطينية عند حاجز قلنديا

أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال منعت سيارات الإسعاف من الوصول إلى الفتاة الفلسطينية المصابة والتي تعرضت لإطلاق نار من قبل قوات الاحتلال على حاجز قلنديا.

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، الرصاص الحي باتجاه فتاة فلسطينية على حاجز قلنديا العسكري شمال القدس المحتلة، وذلك بدعوى حيازتها سكين، وتلتف بعلم حماس، وتخفي وجهها.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال منعت سيارات الإسعاف من الوصول إلى الفتاة الفلسطينية المصابة والتي تعرضت لإطلاق نار من قبل قوات الاحتلال على حاجز قلنديا.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال المتمركزة عند الحاجز أطلقت الرصاص تجاه فتاة، ما أدى إلى إصابتها بجروح في القدم، قبل أن تعتقلها.

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وزعمت شرطة الاحتلال إحباط محاولة عملية طعن على معبر قلنديا، وقالت الشرطة في بيان لها: "وصلت مشتبه بها إلى معبر قلنديا في ضواحي القدس، ملفوفة بعلم حركة حماس، حيث وصلت سيرا على الأقدام إلى المعبر مسلحة بسكين وتقدمت نحو حراس الأمن الذين كانوا هناك".

وأضافت شرطة الاحتلال في بيانها: "سرعان ما ردت القوات التي تعرفت على المشتبه بها وخطورتها بإطلاق النار عليها وإصابتها، وألقت الشرطة القبض عليها، حيث تم إخضاعها للعلاج وكذلك التحقيق الأولي فيما لم تقع إصابات في صفوف القوات".