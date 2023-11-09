اشتباكات وقصف بمسيّرة في جنين: 7 شهداء و13 إصابة

أكّدت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب، "ارتفاع حصيلة الشهداء في جنين إلى 5، إضافة لـ6 إصابات بينها حالات خطيرة".

استشهد 6 أشخاص وأُصيب 6 على الأقلّ بجراح متفاوتة الخطورة، اليوم الخميس، وذلك جراء قصفهم بطائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة.

واستهدفت طائرة مسيرة للاحتلال عددا من الشبان في مخيم جنين، حيث منعت قوات الاحتلال وصول الطواقم الطبية لإخلاء الإصابات

وأكّدت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب، "ارتفاع حصيلة الشهداء في جنين إلى 5، إضافة لـ6 إصابات بينها حالات خطيرة". ولفتت في بيان ثان إلى "ارتفاع حصيلة الشهداء في جنين إلى 6 شهداء، حتى هذه اللحظة".

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي صوب سيارة إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني في جنين، حيث أصيب مسعف برصاص حي في الظهر. وأشارت جمعية الهلال الأحمر إلى أن قوات الاحتلال استهدفت مركبة إسعاف في جنين وأصابت أحد أفرادها برصاصة في الظهر، وأكدت أنها لا تزال تمنع الطواقم الطبية من الدخول إلى المخيم للوصول إلى المصابين.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت المخيم من عدة محاور، واعتلى قناصتها أسطح عدد من البنايات المطلة على المخيم، فيما قامت الجرافة بتدمير الشوارع والبنية التحتية في المخيم ومحيطه.

وذكرت مصادر محلية أن "قوات الاحتلال تحاصر مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في جنين ومحيطه، وتطلق النار على كل شيء يتحرك، بما في ذلك مركبات الإسعاف".

ولا تزال قوات الاحتلال تدفع بالمزيد من التعزيزات إلى مدينة جنين ومخيمها من كل المحاور، مدعومة بجرافات عسكرية، وسط تحليق مكثف لطائرات الحتلال في سماء المدينة ومخيمها.

وقبل ذلك، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتصب عن 4 صابات وصلت إلى مستشفى جنين الحكومي، بينها إصابتان بحالة خطيرة، وإصابة وصلت إلى مستشفى ابن سينا التخصصي.

وأضافت بعد ذلك في بيان آخر: "شهيد و6 إصابات وصلت إلى مستشفى جنين الحكومي، بينها إصابة خطرة، كما وصلت إصابة خطرة إلى مستشفى ابن سينا وأخرى متوسطة".

فيما أفاد مشفى "ابن سينا" بعيد ذلك، "بوصول 3 شهداء وجريحين بحالة خطيرة من مخيم جنين".