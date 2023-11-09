ارتفاع عدد الشهداء في جنين إلى 16 وشهيد برصاص الاحتلال في بلاطة

الاحتلال يشن عمليات عدوانية في مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية المحتلة، أوسعها وأعنفها في مخيم جنين، حيث استشهد 12 شخصا على الأقل، فيما أصيب 19 آخرون بجراح متفاوتة. الاحتلال لا يكشف عن طبيعة عملياته التي استخدم خلالها مسيرات هجومية.

استشهد 16 فلسطينيا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يشن عمليات عدوانية واسعة في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة منذ صباح اليوم، الخميس، من بينهم 12 شهيدا في جنين من جراء استهدافهم بطائرة مسيرة للاحتلال وخلال اشتبكات مسلحة مع القوات التي اقتحمت المدينة والمخيم وقطعت الكهرباء عن المخيم ودمرت البنى التحتية.

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وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب، باستشهاد أربعة شبان في مواجهات متفرقة مع قوات الاحتلال منذ صباح اليوم في في مخيم الأمعري في رام الله، ومخيم بلاطة في نابلس، في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، وفي بلدة دورا جنوب الخليل، ما يرفع حصيلة الشهداء في الضفة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 179 شهيدا.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد توغل في مدينة جنين بعد منتصف ليل الأربعاء - الخميس، وعمل على تجريف الشوارع في محيط المخيم والمشافي وتدمير البنى التحتية، ومن ثم انسحب منها باكرا ليعود عند ساعات الصباح بهدف اعتقال مطلوبين، ويشن حملة عنيفة قطع خلالها التيار الكهربائي عن المخيم.

وأكد شهود عيان أن مواجهات عنيفة اندلعت في مخيم جنين وأن جيش الاحتلال يحاصر مدارس وحضانات أطفال ومستشفى ابن سينا في المدينة. وأكدت مصادر متطابقة في جنين أن أربعة من الشهداء "يعملون في الأجهزة الأمنية الفلسطينية" لكنهم لم يكونوا بزيهم الرسمي عندما ارتقوا برصاص الاحتلال.

وعزز جيش الاحتلال قواته في جنين بطائرات مُسيرة هجومية قصفت تجمعات للشبان ومركبات المواطنين في جنين وفي بلدة برقين المجاورة. في حين منعت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من تقديم الإسعافات للجرحى ونقلهم إلى المشافي، وأعلن "الهلال الأحمر" أن الاحتلال استهدفت سيارة إسعاف ما أسفر عن إصابة أحد المسعفين بالرصاص الحي في الظهر.

من جانبه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه يقوم بعمليات في جنين وسيصدر بيانا بعد الانتهاء منها، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وأفادت وزارة الصحة بـ"استشهاد الشاب عزمي قدري حطاب (22 عاما) بعد إصابته برصاصة في البطن، أطلقها عليه جنود الاحتلال"، اثر اقتحام مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس. ولفتت إلى إصابة 18 شخصا بالرصاص الحي خلال المواجهات التي اندلعت في مخيم بلاطة في محاولة لصد اقتحام الاحتلال.

وأعلنت وزارة الصحة "استشهاد الشاب مهند عبد القادر جاد الحق إثر إصابته برصاص الجيش الاسرائيلي في مخيم الأمعري القريب من رام الله". كما أعلنت في وقت سابق عن ارتقاء "شهيدين برصاص الاحتلال في بيت فجار جنوب بيت لحم وفي دورا جنوب الخليل، وهما: محمد فريد حمدان ثوابتة (51 عاما)، وأنس ناصر محمد أبو عطوان (30 عاما)".

من جهتها، أكدت جمعية إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني تعامل طواقمها مع "39 إصابة" في مناطق الضفة، فيما ذكر مسؤول أمني فلسطيني أن جيش الاحتلال الاسرائيلي ينفّذ الخميس "حملة توغلات غير مسبوقة في عدة مدن في الضفة الغربية، وهي الأعنف منذ بدء الحرب في غزة" قبل أكثر من شهر.

وأضاف المسؤول الفلسطيني "باعتقادي أن هذه التوغلات في مختلف المدن الفلسطينية هدفها إشغال سكان الضفة الغربية عن شيء ما يتم العمل عليه في غزة".