المكتب الإعلاميّ الحكوميّ بغزّة: الساعات القليلة المقبلة حاسمة... نداؤنا هذا قد يكون الأخير

أكّد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة وصول "الواقع الإنساني في قطاع غزة لدرجة غير مسبوقة من السوء، بلغت حد اعتباره منطقة منكوبة بالكامل".

أطلق المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الخميس، نداء استغاثة لإنقاذ سكان القطاع الذي يتعرض لحرب إسرائيلية لليوم الرابع والثلاثين.

وقال المكتب الإعلامي في بيان: "نداء استغاثة..انقذوا غزة قبل فوات الأوان".

وأكّد وصول "الواقع الإنساني في قطاع غزة لدرجة غير مسبوقة من السوء، بلغت حد اعتباره منطقة منكوبة بالكامل".

وشدد على أن ذلك يأتي "نظرا لجريمة التجويع الجماعي التي يمارسها هذا الاحتلال النازي ضد شعبنا، جنبا إلى جنب مع حرب الإبادة والتطهير العرقي".

وتابع: "هذا النداء قد يكون الأخير قبل انهيار القطاعات الخدماتية بشكل كامل، كون الساعات القليلة القادمة حاسمة على صعيد توقف المنظومة الطبية تماما، وبعد توقف شبه كامل لمنظومة العمل الخدماتي على صعيد قدرة البلديات بتزويد المواطنين بالمياه وفتح الشوارع المغلقة أو ترحيل النفايات".

وذكر المكتب "نوجه هذا النداء لأبناء أمتنا ولكل حر من أحرار العالم لا زال محافظا على إنسانيته، بوجوب التحرك الفوري العاجل لإنقاذ قطاع غزة وسكانه من هذه المحرقة المتواصلة منذ 34 يوما".

وأردف: "إما تدركوا أهلنا وشعبنا الآن الآن، وإلا فإنه لن ينفعكم الندم بعدها على ترك شعب كامل يتعرض للقتل جوعا وعطشا ومرضا، بعد أن أعمل فيه هذا المحتل ترسانته العسكرية قتلا وذبحا".

ومنذ 34 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي حربا على غزة دمر خلالها أحياء سكنية على رؤوس ساكنيها، وقتل أكثر من 10 آلاف و812 فلسطينيا، بينهم 4412 طفلا و2918 سيدة، وأصاب 26 ألفا و475، بحسب مصادر رسمية.