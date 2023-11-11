جنين: استشهاد شاب برصاص الاحتلال في بلدة عرابة

بذلك ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 184 شهيدا.

استشهد الشاب وسام جمال حمران من بلدة عرابة جنوب جنين، إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها البلدة.

تابعوا قناة موقع "عرب 48" عبر منصة "تلغرام" للأخبار أولا بأول

وأفيد بأن الشهيد أصيب برصاصة في الصدر وخرجت من الظهر، ما أدى إلى استشهاده.

وفي التفاصيل، فإن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عرابة، وإثر ذلك اندلعت مواجهات في الجهة الجنوبية، أطلقت خلالها العيارات النارية باتجاه الشبان، ما أدى إلى استشهاد الشاب حمران.

وبذلك ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 184 شهيدا.

وفي بلدة جماعين جنوب نابلس، أصيب 4 مواطنين من جراء اعتداء مستوطنين عليهم خلال قطف ثمار الزيتون.

وأصيبت امرأتان (67 و66 عاما) بالحجارة وغاز الفلفل، ومواطن آخر (28 عاما) تعرض لعضة كلب أحد المستوطنين، فيما أصيب مواطن رابع (26 عاما) إثر تعرضه للسقوط.

ونقلت الإصابات إلى مركز "بلسم" الطبي لتلقي العلاج.

وفي السياق، استشهد 18 فلسطينيا وأصيب العشرات برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي شن عمليات عدوانية واسعة في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة الخميس، من بينهم 14 شهيدا في جنين من جراء استهدافهم بطائرة مسيرة للاحتلال وخلال اشتباكات مسلحة مع القوات التي اقتحمت المدينة ومخيمها الذي قطعت عنه الكهرباء ودمرت البنى التحتية.