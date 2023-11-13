تصريح ادعاء ضد فتيين من أم الفحم بشبهة "التخطيط لعملية طعن" في تل أبيب

الشرطة: "الفتيين وهما طالبان يبلغان 14 عاما من العمر، خرجا من منزلهما مع حقيبتهما صباحا واستقلا حافلة باتجاه تل أبيب وبحوزة كل منهما سكين في الحقيبتين بهدف "تنفيذ عملية طعن" ضد جنود".

قدم تصريح ادعاء تمهيدا لتقديم لائحة اتهام ضد فتيين (14 عاما) من مدينة أم الفحم، وذلك بعد أن اعتقلتهما الشرطة بادعاء "التخطيط" لعملية طعن في مدينة تل أبيب.

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وقالت الشرطة إنه "في يوم 2 تشرين الثاني/ نوفمبر اعتقل عناصر الشرطة الفتيين بعد الاشتباه بتحركاتهما في شارع ’نمير’ بتل أبيب، وجرى ضبط سكينتين كانتا على جسديهما".

وبحسب اشتباه الشرطة وبعد التحقيق معهما من قبل الوحدة المركزية في تل أبيب وجهاز الأمن العام (الشاباك)، فإن الفتيين وهما طالبان يبلغان 14 عاما من العمر، خرجا من منزلهما مع حقيبتهما صباحا واستقلا حافلة باتجاه تل أبيب وبحوزة كل منهما سكين في الحقيبتين بهدف "تنفيذ عملية طعن" ضد جنود.

وجاء في بيان الشرطة "كما يستدل من التحقيق أن الفتيين نزلا من الحافلة في منطقة شارع ’نمير’ وسارا مشيا على الأقدام إلى مكان قريب حيث وضعا الحقيبتان جانبا وتركا المكان قبل أن يعودان لاحقا لأخذ السكينتين، وفي أعقاب ذلك قام عناصر الشرطة باعتقالهما وإحباط تخطيطهما لتنفيذ عملية طعن".

وأشارت الشرطة إلى أنها فرضت أمر حظر نشر على تفاصيل الحادثة قبل أن تلغي ذلك اليوم، حيث تم تمديد اعتقال الفتيين مرة تلو الأخرى قبل أن يقدم تصريح ادعاء ضدهما، فيما تعتزم النيابة العامة تقديم لائحة اتهام خطيرة بحقهما؛ وفقا لما جاء في بيان الشرطة.