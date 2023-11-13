قصف إسرائيلي يستهدف منطقة في القطاع الغربي جنوبي لبنان

جدد الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم، الإثنين، قصفه على أطراف بلدات حدودية جنوبي لبنان، بعد "ليل متوتر" شهد تحليقا متواصلا لطيران الاستطلاع الإسرائيلي على طول المناطق الحدودية، في أعقاب التصعيد الذي شهدته المواجهات بين حزب الله اللبناني، وجيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس، الأحد.

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وأفادت تقارير صحافية بأن قصفا إسرائيليا استهدف محيط منطقة اللبونة في القطاع الغربي من جنوب لبنان، صباح اليوم، فيما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام (رسمية، لبنانية) أن الجيش الإسرائيلي أطلق ليلًا عددًا من قذائف المدفعية المباشرة على محيط بلدة عيتا الشعب في القطاع الأوسط.

وذكرت الوكالة أن "ليل المناطق الحدودية الجنوبية كان متوترا بفعل التحليق المستمر للطيران الاستطلاعي وعلى علو منخفض مركزا بتحليقه فوق مجرى نهر الليطاني واستمر حتى ساعات الصباح الأولى"، في حين "لم تغب القنابل المضيئة المعادية عن سماء القطاعين الغربي والأوسط" جنوبي لبنان.

وأوضحت الوكالة أن "معظم سكان القرى المتاخمة لحدود، انتقلوا إلى مناطق أكثر أمانا"، وأشارت إلى أن "الخدمات التي تقدم للنازحين في مراكز مدينة صور لا تفي بأقل مظاهر العيش ومستلزماته".

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