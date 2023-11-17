"حزب الله" يستهدف جنودا والجيش الإسرائيليّ يقصف مواقع جنوبيّ لبنان

أعلن "حزب الله" في بيان، استهداف "تجمّع لجنود ‏الاحتلال بالقرب من مثلث الطيحات بالأسلحة المناسبة، وحقّقوا (عناصره) إصابات مباشرة"، بينما قصف الجيش الإسرائيلي مواقع جنوبي لبنان.

أُطلقت قذيفة مضادّة للدروع من لبنان، فيما عمد الجيش الإسرائيلي إلى قصف مواقع جنوبيّ لبنان، بينما تم إغلاق شوارع في شماليّ البلاد في الجليل الأعلى بالتزامن مع ذلك.

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وقصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، أطراف بلدتي الناقورة وعلما الشعب، جنوب لبنان.

وكانت بلدات عيتا الشعب ورامية قد تعرضت مساء أمس لقصف إسرائيلي. كما سُجِّل تحليق مكثف لطيران الاستطلاع منذ ليل أمس وحتى صباح اليوم، إضافة إلى إلقاء قنابل مضيئة فوق القطاعين الغربي والأوسط جنوبيّ لبنان.

وكان حزب الله قد أعلن أمس، استهداف عدة مواقع عسكرية إسرائيلية "بالأسلحة المناسبة"، لافتا إلى "تحقيق إصابات مباشرة" في أكثر من موقع منها.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي قصف مواقع لحزب الله في لبنان، واستهداف شخص قرب الحدود. وذكر في بيان أن "الطائرات المقاتلة قصفت أهدافا لحزب الله في الأراضي اللبنانية". وأضاف أن "من بين الأهداف التي تمت مهاجمتها، عدة مواقع عسكرية كان ينشط فيها مخرّبو التنظيم".

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