استشهاد شاب متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال قبل أيام في جنين

باستشهاد الشاب مشارقة ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية المحتلة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 206 شهداء.

استشهد الشاب جمال محمود عبد الرحمن مشارقة (21 عاما) مساء الجمعة بعد أيام من إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين.

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وكان الشهيد قد أصيب برصاص الاحتلال في الصدر والساق خلال عدوان الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها في 9 تشرين الثاني/ نوفمبر، ونقل على إثرها إلى مستشفى "ابن سينا" حيث وصفت إصابته حينها بالحرجة.

وخضع الشهيد لعمليات جراحية في محاولة لإنقاذ حياته، إلى أن أعلن الطاقم الطبي عن استشهاده مساء اليوم.

وبذلك ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية المحتلة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 206 شهداء.

وفي وقت سابق اليوم، أصيب 3 شبان بالرصاص أحدهم بجروح خطيرة خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في بلدة كفر دان غرب جنين وعند مدخل مدينة جنين الغربي.

وفي التفاصيل، فإن مواجهات اندلعت في بلدة كفر دان وعند مدخل مدينة جنين الغربي بالقرب من دوار الأحمدين، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة ثلاثة شبان بالرصاص.

وأعلن مستشفى "ابن سينا" في جنين، وصول إصابة بالصدر بحالة خطيرة وإصابتان بحالة متوسطة إحداهما بعيار ناري في الفخذ الأيسر والأخرى شظية في الظهر إثر اقتحام قوات الاحتلال لبلدة كفر دان.

وفي قراوة بني حسان غرب سلفيت، أصيب شاب بالرصاص والعشرات بحالات اختناق إثر اقتحام قوات الاحتلال للبلدة.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص بشكل عشوائي على المواطنين ومنازلهم، ما أدى إلى إصابة مواطن برصاصة في يده، كما أصيب العشرات بحالات اختناق خلال مواجهات أعقبت اقتحام الاحتلال للبلدة.