استشهاد أسير فلسطيني سادس في سجون الاحتلال منذ 7 أكتوبر

سبق ذلك استشهاد 5 أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي؛ وفقا لما أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين قبل عدة أيام.

استشهد أسير فلسطيني هو السادس في سجون الاحتلال منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

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وبحسب مصلحة السجون الإسرائيلية، فإن الأسير الشهيد (38 عاما) من الضفة الغربية المحتلة معتقل منذ العام 2005، وكان يقبع في سجن النقب.

وقالت إن "الأسير ينتمي إلى حركة ’فتح’، وقد جرى اعتقاله في أيار/ مايو 2005 حيث كان يقضي حكما بالسجن على خلفية محاولة القتل وإطلاق النار على أشخاص، الانتماء لمنظمة غير معروفة، ضلوعه في التسبب بالموت عمدا وتدريبات عسكرية"؛ مشيرة إلى أنها تقوم بالتحقيق في ملابسات استشهاده.

وسبق ذلك استشهاد 5 أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي؛ وفقا لما أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين قبل عدة أيام.

وفي مطلع الأسبوع، استشهد الأسير أحمد محمد مرعي (33 عاما) من بلدة قراوة بني حسان بمحافظة سلفيت في سجن "مجدو".

وفي 23 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية استشهاد الأسير عمر دراغمة (58 عاما)، والأسير عرفات حمدان بفارق أقل من 24 ساعة.

كما أعلنت استشهاد ماجد أحمد زقول (32 عاما) وهو من قطاع غزة يوم 6 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، بالإضافة إلى أسير آخر من غزة لم يفصح عن هويته.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد شددت ظروف اعتقال الفلسطينيين منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي عقب إطلاق حركة "حماس" عملية "طوفان الأقصى" وشن إسرائيل حربا على القطاع "دمّرت خلالها أحياء فوق رؤوس ساكنيها" وخلفت آلاف الشهداء والجرحى المدنيين.