شهيدان وإصابات خلال اقتحامات في جنين ومخيم الدهيشة

اقتحمت قوات الاحتلال عدة مدن وقرى ومخيمات في الضفة، وشرعت بأعمال تجريف، تخللها تفجير عبوات ناسفة في آليات وجرافات الاحتلال العسكرية.

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في الضفة (Getty Images)

استشهد فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء اقتحامها جنين ومحيطها ومخيم الدهيشة، وسط استمرار حملة المداهمات والاقتحامات التي يقوم بها الجيش بالضفة الغربية المحتلة.

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واقتحمت قوات الاحتلال عدة مدن وقرى ومخيمات في الضفة، وشرعت بأعمال تجريف، تخللها تفجير التشكيلات عبوات ناسفة في آليات وجرافات الاحتلال العسكرية.

وقالت جمعية الهلال الأحمر، إن طواقمها الطبية استلمت شهيدا من جيش الاحتلال قرب "دوار الحصان" في مدينة جنين، ونقلته إلى المستشفى الحكومي بالمدينة.

وبحسب الهلال الأحمر، فإن الشهيد هو الشاب عصام الفايد (45 عاما)، من ذوي الاحتياجات الخاصة، واستشهد عقب إصابته برصاص جيش الاحتلال خلال اقتحام مدينة جنين.

واستلمت طواقم الهلال الأحمر شهيدا آخر، في مخيم الدهيشة للاجئين، قضاء بيت لحم، بعد أن منعت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول له، عقب إصابته بالرصاص الحي في الرأس.

وصرح الهلال الأحمر بأن شابا أصيب بالرصاص الحي في الرأس، خلال اقتحام مخيم الدهيشة، وقوات الاحتلال منعت الطواقم الطبية من إسعاف المصاب وأطلقت أعيرة نارية لمنع الاقتراب من الشاب".

وأوضحت مصادر طبية أن شهيد مخيم الدهيشة فجر اليوم، نُقل إلى مستشفى الحسين في بيت جالا، وهو الشاب عمر اللحام (25 عاما).

وأصيب 7 شبان فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال، خلال المواجهات العنيفة التي تزامنت مع اقتحام جنين ونابلس وطوباس ومخيم قلنديا للاجئين شمالي القدس.

وتعاملت طواقم الهلال الأحمر مع إصابتين بالرصاص الحي في الظهر والقدم خلال المواجهات في بلدة طمون قضاء طوباس، وإصابتين بالرصاص الحي في مخيم بلاطة قضاء نابلس، وأخرى في جنين، بالإضافة لإصابتين في مخيم قلنديا شمالي القدس.