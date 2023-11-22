الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع جنوب لبنان

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، إن قوات الجيش هاجمت أهدافا لحزب الله في لبنان، وذكر أنه من بين المواقع المستهدفة "بنى تحتية ومواقع عسكرية عمل من خلالها ناشطو التنظيم".

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وذكرت تقارير عربية قبل إعلان الجيش أن غارات جوية إسرائيلية استهدفت أطراف بلدتي طير حرفا ومجدل زون ومحيط بلدة ياطر في جنوب لبنان.

ويُذكر أن يوم أمس الثلاثاء، استشهد 8 أشخاص في لبنان، بينهم صحافيان ومدنيان، في قصف إسرائيلي لمنطقة مثلث طير حرفا-الجبين وبلدة كفركلا والشعيتية جنوبي لبنان، فيما أعلن حزب الله عن استهداف أهداف ومواقع إسرائيلية على طول المناطق الحدودية جنوبي لبنان.

ومنذ اندلاع الحرب على قطاع غزّة في 7 تشرين الأول، افتتح حزب الله في جنوب لبنان ما أسماها "جبهة تضامن" في استهداف مواقع إسرائيلية فيما يرد طيران الاحتلال الإسرائيلي باستهداف مواقع يدّعي أنها لحزب الله وفي مرات عديدة يستهدف منازل المدنيين في أطراف عدة بلدات جنوب لبنان ما يخلف شهداء وجرحى.

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