نتنياهو: دمج المجهودين الحربي والدبلوماسي أنضج ظروف تحرير الرهائن

اعتبر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم، الأربعاء، أن دمج المجهودين الحربي والدبلوماسي أدى إلى إنضاج الظروف للتصول إلى صفقة سيتم من خلال الإفراج عن رهائن إسرائيليين لدى فصائل المقاومة في قطاع غزة المحاصر، مشددا على أن مصادقة الحكومة على الصفقة كان "قرارا صائبا".

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وأكد نتنياهو على أن الاتفاق ينص صراحة أن على الصليب الأحمر الدولي زيارة الأسرى والرهائن المحتجزين لدى جهات في قطاع غزة لن تشملهم الصفقة الحالية. مشددا على أن الحرب ستتواصل إلى حين "الانصار الحاسم" و"تحقيق أهداف الحرب بالقضاء على حماس وتغيير الواقع الأمني في قطاع غزة".

بدوره، كرر وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، وصفه لقادة حركة حماس بأنهم "حيوانات بشرية"، وفقا لتعبيره، وقال إن حماس تفهم فقط لغة القوة، مشددا على أن الضغط العسكري والتوغل في عمق قطاع غزة المحاصر ساهم بإنجاح الجهود التي أدت إلى صفقة تبادل الأسرى التي من المقرر أن تخرج إلى النور صباح الخميس.

وأكد أن القرار الذي اتخذته الحكومة الإسرائيلية ينص بما لا يدع مجالا للشك، بأن العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي في إطار الحرب على غزة، ستتواصل فور انتهاء أيام الهدنة، مشددا على أن الحرب لن تتوقف قبل تحقيق الأهداف المعلنة، بما في ذلك تفكيك القدرات العسكرية والسلطوية لحركة حماس وإلغاء أي تهديد أمني على إسرائيل من القطاع المحاصر