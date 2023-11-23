شهيد برصاص الاحتلال في برقة قرب رام الله: 228 شهيدا في الضفة منذ 7 أكتوبر

استشهد شخص وأُصيب آخران، إثر إصابتهم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيليّ في برقة قرب رام الله، ليصل بذلك عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى 228 شهيدا، فيما أعلنت مجموعة أنها أطلقت قذيفة صوب مستوطنة "شاكيد".

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وأفادت جمعية "الهلال الأحمر" في بيان، باستشهاد شاب برصاص الجيش الإسرائيلي شرق رام الله، مشيرة إلى أن طواقمها "استلمت (جثمان) الشهيد، وجاري نقله لمجمع فلسطين الطبي".

وأكّدت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد شخص، وأعلنت في بيان ثان أنه "المواطن خضر السيد علي علوان (46 عاما) برصاص الاحتلال في برقة، قضاء رام الله".

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب مركبة عند جسر برقة، ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص برصاص الاحتلال، وأُعلن في وقت لاحق عن استشهاد أحدهم.

كما أكدت الهلال الأحمر في بيان آخر، تسجيل "إصابتين بالرصاص الحي في البطن، خلال مواجهات مخيم بلاطة شرق نابلس".

وقبل ذلك، أعلنت كتيبة "العياش" في منطقة جنين، أنه "ضمن معركة طوفان الاقصى تمكن مجاهدونا الأبطال بحمد الله وتوفيقه من قصف مغتصبة شاكيد غرب مدينة جنين بصاروخ قسام (1) ردًا على جرائم هذا العدو النازي بحق أهلنا في قطاع غزه والضفه الغربيه وأسرانا الأبطال واستمراره بإغلاق المسجد الأقصى".

يأتي ذلك فيما استشهد الشاب عز الدين مصطفى حافي (18 عاما)، وأصيب آخر بالرصاص الحي، الليلة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم بلاطة.

واحتجزت قوات الاحتلال جميع طواقم الهلال الأحمر على مفترق بلاطة - شارع القدس، أثناء محاولة الوصول لإصابات في محيط المخيم.

وارتفعت حصيلة الحرب والغارات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة في اليوم السابع والأربعين من الحرب إلى أكثر من 14 ألفا و532 شهيدا، بينهم أكثر من 6 آلاف طفل، و3920 امرأة، فيما ارتفع عدد المفقودين إلى أكثر من 7 آلاف مفقود، بينهم أكثر من 4700 طفل وامرأة، بحسب معطيات رسمية صدرت عن مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة.