مصابان بانفجار مركبة في جديدة المكر وإصابة خطيرة بإطلاق نار في شفاعمرو

أصيب شخص في شفاعمرو بجريمة إطلاق نار فيما أصيب آخران من جراء انفجار مركبة في جديدة المكر.

أصيب شخصان بجروح خطيرة ومتوسطة من جراء انفجار مركبة في بلدة جديدة المكر، مساء اليوم الجمعة.

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وقدم طاقم طبي من "حيان" العلاجات الأولية للمصابين، ثم جرى نقلهما إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في نهريا لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات انفجار المركبة الذي لم تتضح خلفيته بعد.

وفي مدينة شفاعمرو، أصيب شخص (50 عاما) بجراح وصفت بأنها خطيرة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار.

وبحسب "نجمة داود الحمراء"، فإن طواقمها قدمت العلاجات الأولية للمصاب بعد تعرضه لإطلاق نار في منقطة مفتوحة بمحاذاة شفاعمرو.

وتتواصل أحداث العنف وجرائم القتل في المجتمع العربي، حيث سجلت حصيلة غير مسبوقة من جرائم القتل منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم مقارنة مع السنوات السابقة، راح ضحيتها 204 أشخاص بينهم 15 امرأة.

وتقترف الجرائم وسط تعزز شعور المجرمين بإمكانية الإفلات من العقاب، علما أن معظم الجرائم مرتبطة بالعمل في الربا والسوق السوداء، وتصفية الحسابات بين عصابات الإجرام أو في إطار العنف الأسري.

وتحوّلت جرائم إطلاق النار والقتل إلى أمر معتاد يرتكب على نحو شبه يومي خلال السنوات الماضية في المجتمع العربي، الذي يجد نفسه متروكا لمصيره، في ظل تقاعس الشرطة وتواطئها مع منظمات الإجرام.