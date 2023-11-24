استشهاد شاب برصاص الاحتلال خلال اقتحامه مخيم عقبة جبر واستشهاد آخر متأثرا بإصابته بطولكرم

أبلغت هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية، وزارة الصحة "باستشهاد الشاب محمد الحناوي (22 عاما) متأثرا بجراحه الخطيرة التي أصيب بها صباح اليوم، خلال اقتحام الاحتلال مخيم عقبة جبر في أريحا".

استشهد شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيليّ التي اقتحمت مخيم عقبة جبر في أريحا بالضفة العربية المحتلة، اليوم الجمعة.

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وأبلغت هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية، وزارة الصحة "باستشهاد الشاب محمد الحناوي (22 عاما) متأثرا بجراحه الخطيرة التي أصيب بها صباح اليوم، خلال اقتحام الاحتلال مخيم عقبة جبر في أريحا".

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال استولت أثناء انسحابها على مركبة كان الشهيد يستقلّها.

استشهاد شاب من مخيم طولكرم متأثرا بإصابته

وفي سياق ذي صلة، أعلنت مصادر طبية، عن استشهاد الشاب عامر نزار خير الله (27 عاما)، متأثرا بإصابته الحرجة في 17 من الشهر الجاري.

وكان الشهيد خير الله، قد أصيب بقصف طائرة مسيرة خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم طولكرم، وتم نقله الى المستشفى الاستشاري بمدينة رام الله لخطوره حالته، قبل أن يعلن عن استشهاده اليوم.

وباستشهاد خير الله يرتفع عدد شهداء محافظة طولكرم منذ بدء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر إلى 43.

ومن المقرر تشييع جثمان الشهيد بعد وصوله من رام الله، والصلاة عليه في مسجد السلام في المخيم، ومواراته الثرى في مقبرة الشهداء في ضاحية ذنابة شرق طولكرم.

وفي وقت سابق اليوم، أصيب شاب، واعتقل اثنان آخران، خلال اقتحام قوات الاحتلال، البلدة القديمة من مدينة نابلس.

وذكرت مصادر طبية أن شابا أصيب بالرصاص الحيّ، خلال المواجهات التي اندلعت في محيط البلدة القديمة من نابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال عدة حارات داخل البلدة القديمة، وداهمت عددا من منازل المواطنين، وأحرقت مركبتين الأمر الذي أدى لامتداد النيران إلى أحد المحال التجارية. كما اعتقلت شخصين خلال عملية الاقتحام، هما: فايق كوسا (36 عاما)، ومحمود محمد حسنين (35 عاما).

واستشهد الطفل محمد إبراهيم فؤاد عديلي (12 عامًا) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيتا جنوبي نابلس، في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء أمس، الخميس.