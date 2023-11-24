السيسي: يجب إقامة دولة فلسطينية ولو منزوعة السلاح.. مستعدون أن تتواجد قوات عربية أو أميركية

قال السيسي: : "إننا مستعدون أن تكون هذه الدولة منزوعة السلاح، وأن يكون هناك ضمانات بوجود قوات سواء من الناتو أو الأمم المتحدة أو قوات عربية أو أميركية حتى نحقق الأمن لكلا الدولتين، الدولة الفلسطينية الوليدة والدولة الإسرائيلية".

شدد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، على أهمية إقامة دولة فلسطينية، معربا عن الاستعداد أن "تكون منزوعة السلاح وبضمانات وجود قوات أممية أوروبية أو أميركية".

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جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك عقده الرئيس المصري في القاهرة مع رئيس وزراء إسبانيا، بيدرو سانشيز، الذي تترأس بلاده الاتحاد الأوروبي، ونظيره البلجيكي، ألكسندر دي كرو لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية.

وقال رئيس الوزراء الإسباني عند معبر رفح بعد الاجتماع في القاهرة: "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها يجب أن يكون ضمن القانون الدولي، وليس من خلال قتل الأطفال والنساء".

وأضاف: "نثمن اتفاق الهدنة الذي تم التوصل إليه في غزة، ونرغب في إطلاق سراح جميع الرهائن".

وذكر أن"العنف يولد العنف وينبغي العمل على إعطاء الأمل للفلسطينيين... يجب أن يكون هناك أفق للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين"، مضيفا: "سنستمر في الدعوة إلى وقف دائم لإطلاق النار".

وقال السيسي: "لابد أن تكون هناك دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو وعاصمتها القدس الشرقية، جانبا إلى جانب مع إسرائيل"، وفق المصدر ذاته.

وأضاف: "إننا مستعدون أن تكون هذه الدولة منزوعة السلاح، وأن يكون هناك ضمانات بوجود قوات سواء من الناتو أو الأمم المتحدة أو قوات عربية أو أميركية حتى نحقق الأمن لكلا الدولتين، الدولة الفلسطينية الوليدة والدولة الإسرائيلية".

وأكد الرئيس المصري "ضرورة الاعتراف بالدولة الفلسطينية من جانب المجتمع الدولي، وإدخالها إلى الأمم المتحدة".

من جانبه، قال رئيس الوزراء البلجيكي، إن "رد الفعل الإسرائيلي ينبغي أن يلتزم بالقانون الدولي، ويجب أن يتوقف قتل المدنيين الآن في غزة".

وشدد على أنه "لا يوجد حل عسكري للصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ويجب احترام القانون الدولي الإنساني".

وذكر أن "تدمير قطاع غزة لا يمكن قبوله"، مضيفا: "هدفنا الوصول إلى الوقف الدائم لإطلاق النار في غزة".

وأشار إلى أنه "يجب أن تتحدث الأطراف إلى بعضها البعض ولا يجب إضاعة فرص أخرى للسلام في الشرق الأوسط".

وتابع: "رئيس الوزراء البلجيكي: نحتاج إلى فتح معابر أخرى لتوصيل المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة".