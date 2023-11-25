الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أرض - جو أُطلق من لبنان ويهاجم بنى تحتية لحزب الله

أسقط جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، صاروخ أرض - جو، أُطلق من لبنان نحو طائرة مسيّرة إسرائيلية، وفق ما أعلن المتحدث باسم الجيش.

وأضاف أن "المُسيّرة لم تتضرر وأكملت مهمتها، والصاروخ لم يتخطى الحدود ولم تُفعل إنذارات، وفق المتبع، وردا على إطلاق الصاروخ، طائرات حربية هاجمت قبل قليل، بنى تحتية لحزب الله".

ودوت صباح السبت، صافرات إنذار في منطقة الجليل الأعلى، للاشتباه بتسلل طائرة مسيّرة من لبنان نحو الجليل الأعلى، فيما أعلنت لاحقا، الجبهة الداخلية: "انتهاء حدث تسلل الطائرة المسيرة نحو الجليل الأعلى".