الدفعة الثالثة من صفقة التبادل: حماس تفرج عن 14 إسرائيليا و3 تايلنديين

بدء تنفيذ الدفعة الثالثة من تبادل الأسرى في إطار اتفاق الهدنة المؤقتة في قطاع غزة بين حركة حماس وسلطات الاحتلال الإسرائيلي؛ التقارير تشير إلى أن تسلم الرهائن لن يتم عبر مصر، مثل المرات السابقة، وإنما من شمالي قطاع غزة.

سلمت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم، الأحد، طواقم الصليب الأحمر، الرهائن الإسرائيليين الذين سيتم الإفراج عنهم اليوم، الأحد، في إطار الدفعة الثالثة من اتفاق تبادل الأسرى والهدنة المؤقتة في قطاع غزة المحاصر.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في تلغرام

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11") أن السلطات الإسرائيلية تعمل على تسلم الرهائن من معبر إسرائيلي شمالي قطاع غزة، وليس عبر الجانب المصري في معبر رفح حيث نقلت طواقم الصليب الأحمر الرهائن في الدفعتين السابقتين.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت حماس أنها أفرجت عن رهينة روسية ضمن من تحتجزهم في قطاع غزة، وقالت الحركة، في بيان، إن ذلك جاء "استجابة لجهود الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وتقديرًا للموقف الروسي الداعم للقضية الفلسطينية".

وتشمل الدفعة الثالثة من الرهائن الذين سيتم الإفراج عنهم من قطاع غزة بموجب اتفاق هدنة دخل حيز التنفيذ الجمعة، وتضم الدفعة الجديدة 14 إسرائيليا أحدهم يحمل الجنسية الروسية، بالإضافة إلى 3 تايلنديين من خارج نطاق الاتفاق.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد طلبت من ذوي الرهائن التوجه إلى المستشفى استعدادا لاستقبالهم.

تغطية خاصة: