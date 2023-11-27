تمهيدا لاستئناف تبادل الأسرى: 11 من الرهائن الإسرائيليين سيتم الإفراج عنهم من غزة اليوم

تتضمن الدفعة الرابعة المقررة اليوم 11 محتجزا إسرائيليا بينهم امرأتان و9 أطفال، فيما ستقوم إسرائيل بالإفراج عن 33 أسيرا فلسطينيا من سجونها.

توصلت إسرائيل وحركة "حماس" إلى اتفاق حول الدفعة الرابعة من صفقة تبادل الأسرى الجزئية، وذلك بعد محادثات جرت بوساطة قطر ومصر بخصوص قوائم الأسرى والرهائن التي أعلن عنها من قبل الجانبين؛ حسبما ذكرت تقارير إسرائيلية.

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ومن المزمع أن يتم الإفراج عن 11 من الرهائن الإسرائيليين بينهم امرأتان و9 أطفال من قطاع غزة؛ وذلك ما أكده مسؤول إسرائيلي.



وأبلغت إسرائيل مساء الإثنين عائلات الرهائن الذين من المقرر الإفراج عنهم من قطاع غزة ضمن الدفعة الرابعة من تبادل الأسرى.

ويأتي ذلك بعد مفاوضات على قوائم الأسرى والرهائن بعد أن اعترضت "حماس" وإسرائيل عليها، فيما جرى الإعلان عن تمديد الهدنة ليومين إضافيين بعدما كان من المقرر أن تنتهي صباح الثلاثاء.

وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في وقت سابق إن حكومته تقبل تمديد الهدنة مقابل إفراج "حماس" عن 10 محتجزين خلال كل يوم إضافي.

ومن جانبها، قالت حركة "حماس" إنها تسعى لتمديد الهدنة بعد انتهاء مدة الأربعة أيام، من خلال البحث الجاد لزيادة عدد المفرج عنهم من المحتجزين كما ورد في اتفاق الهدنة الإنسانية.

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