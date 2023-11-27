3 أسيرات فلسطينيات بينهن نفوذ حماد و30 طفلا في الدفعة الرابعة من تبادل الأسرى

تضم الدفعة الرابعة المرتقبة 3 أسيرات هن نفوذ حماد من القدس وياسين شعبان من جنين وعطاف جرادات من جنين، بالإضافة إلى 30 طفلا فلسطينيا من سجون الاحتلال.

يفرج الاحتلال في وقت لاحق من مساء الإثنين عن 33 أسيرا فلسطينيا بينهم 3 أسيرات و30 طفلا، وذلك في الدفعة الرابعة من اتفاق تبادل الأسرى المبرم بين إسرائيل وحركة "حماس".

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والأسيرات الثلاث المقرر الإفراج عنهن هن: نفوذ جاد عارف حماد من القدس المحتلة، وياسمين تيسير عبد الرحمن شعبان من جنين، وعطاف يوسف محمد جرادات من جنين.

ومن المزمع أن يتم لاحقا الإعلان عن أسماء الأسرى الأطفال المشمولين في الدفعة الرابعة من تبادل الأسرى.

ويأتي ذلك بعد الإعلان عن تمديد الهدنة في قطاع غزة لمدة يومين إضافيين، بعدما كان من المقرر أن ينتهي سريان الهدنة الأولى صباح غد الثلاثاء.

ويتضمن تمديد الهدنة ليومين إضافيين الإفراج عن 60 آخرين من الأسرى الفلسطينيين من النساء والأطفال من سجون الاحتلال، على أن يتم الإفراج عن 20 من الرهائن الإسرائيليين من قطاع غزة.

يتبع...