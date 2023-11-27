إصابة خطيرة لشاب في جريمة إطلاق نار قرب عرعرة

أسفرت جريمة إطلاق نار بالقرب من قرية عرعرة، صباح اليوم، عن إصابة شاب يبلغ نحو 23 عاما بجروح وصفت بأنها خطيرة، نُقل على إثرها إلى مستشفى (هيلل يافه) في مدينة الخضيرة لاستكمال العلاج.

أصيب شاب بجروح وصفت بأنها خطيرة في جريمة إطلاق نار وقعت، صباح اليوم الإثنين، على شارع 65 بمحاذاة قرية عرعرة في منطقة وادي عارة.

وأفاد الناطق بلسان خدمة "نجمة داود الحمراء" بأن "مركز الاستعلامات 101 في منطقة (الشارون) تلقى، الساعة 05:49، بلاغا عن إصابة شاب إثر تعرضه لحادثة عنف على شارع 65 بمحاذاة قرية عرعرة. وقدمت الطواقم الطبية العلاجات الأولية لشاب يبلغ نحو 23 عاما في المكان، ووصفت حالته بأنها خطيرة وغير مستقرة، ونُقل بعدها إلى مستشفى (هيلل يافه) في مدينة الخضيرة لاستكمال العلاج".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة.

ومساء أمس الأحد، قُتل الشاب محمد علي أبو واصل (40 عاما)، بعد تعرّضه لإطلاق نار في جريمة ارتُكبت في مركز مدينة كفر قرع بمنطقة وادي عارة.