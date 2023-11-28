اتهام 3 جامعيات من منطقة الناصرة بـ"التحريض ودعم الإرهاب"

تم تقديم لائحة اتهام ضد ثلاث طالبات جامعيات من منطقة الناصرة، اليوم، تنسب لهن تهم "التحريض ودعم حركة حماس".

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة في الناصرة، اليوم الثلاثاء، لائحة اتهام ضد ثلاث طالبات جامعيات من المجتمع العربي في البلاد، في حين تواصل الشرطة التحقيق مع طالبة أخرى في "التحريض ودعم حركة حماس".

ووفقا للشرطة فإنه "تم تقديم لائحة اتهام ضد 3 طالبات جامعيات تنسب لهن تهم التحريض ودعم حركة حماس".

وأضافت الشرطة أن عناصرها قامت "يوم 19.11.2023 بمداهمة منازل 4 طالبات (يافة الناصرة، وإكسال، والعزير، والناصرة) وتم اعتقالهن وإحالتهن إلى وحدة مكافحة الجريمة في (منطقة عمقيم) - المروج. في ختام تحقيق مكثف، تم تقديم لائحة اتهام ضد 3 من الطالبات من خلال نيابة لواء الشمال، وما زال التحقيق مع الطالبة الأخرى مستمرا".

وأشارت إلى أنه "في إحدى منشورات إحدى المشتبهات كتبت 'أردت أن أتأثر بالصورة، لكنها لا تقارن بما يفعله الاحتلال في غزة'. وفي منشور لمشتبهة أخرى شاركت صورة من صحيفة جاء فيها 'طوفان الاقصى 7 أكتوبر'، مع رمز تعبيري لقلب وعلم فلسطين".

وفي سياق متصل، صرح معهد "التخنيون" أنه "في حال إطلاق سراح طالبة عربية ضمن الصفقة (تبادل الأسرى) ستُفصل من التعليم فورًا ولن تعود إلى المعهد للتعليم أبدًا".