استشهاد شاب برصاص الاحتلال في بيتونيا غرب رام الله

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب، "باستشهاد شاب برصاص جيش الاحتلال، متأثرا بإصابته في بلدة بيتونيا غرب رام الله".

استشهد شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيليّ في بلدة بيتونيا غرب رام الله في الضفة الغربية المحتلة، ليل الإثنين - الثلاثاء.

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وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب، "باستشهاد شاب برصاص جيش الاحتلال، متأثرا بإصابته في بلدة بيتونيا غرب رام الله".

وأكدت مصادر محلية أن الشهيد هو الشاب ياسين عبد الله الأسمر، مشيرة إلى أنه كان قد أُصيب بالرصاص الحيّ في الصدر، قبل أن يتمّ إقرار وفاته متأثرا بذلك.

إصابتان في يعبد واقتحامات في عدة بلدات بالضفة

وأصيب شابان، ليل الإثنين - الثلاثاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة يعبد، غرب جنين.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى لإصابة شابين، أصيب أحدهما بالرصاص في ساقه ووصفت حالته بالطفيفة، والآخر بشظايا في رأسه.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال مزقت صور الشهداء من عدة أحياء في البلدة.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال حيي خروبة وصباح الخير في مدينة جنين، وكثفت من تواجدها العسكري على شارع "جنين– الناصرة".

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الإثنين، شابين من مخيم طولكرم.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت محمد نسيم عنبص، وأسيد رائد عواد، أثناء مرورهما عبر حاجز عسكري "طيار"، بالقرب من جنين.

كما اندلعت مواجهات مساء الإثنين، في قرية حوسان، غرب بيت لحم .

وأفادت مصادر محلية بأن المواجهات تركزت في منطقة "المطينة" عند المدخل الشرقي للقرية، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات، كما أغلقت المدخل الشرقي أمام حركة الأهالي.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الإثنين، قرية دير قديس، غرب رام الله.

وأفادت مصادر بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وسيرت آلياتها في شوارعها، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو مواجهات.