مصرع عامل إثر سقوط مصعد داخل متجر في حولون

أعلنت وفاة رجل أربعيني، فجر اليوم، من جراء سقوط مصعد داخل محل تجاري في مدينة حولون.

لقي رجل مصرعه، فجر اليوم الثلاثاء، من جراء سقوط مصعد داخل محل تجاري في مدينة حولون، جنوبي شرقي تل أبيب.

وأفاد الناطق بلسان مؤسسة "نجمة داود الحمراء" بأن "مركز الاستعلامات 101 في منطقة أيالون تلقى، الساعة 05:12، بلاغا عن سقوط مصعد داخل محل تجاري في حولون. وأقر الطاقم الطبي وفاة الرجل (40 عاما) في المكان".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث، إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.