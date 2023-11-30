شهيد برصاص الاحتلال قرب رام الله

أفاد الهلال الأحمر، باستشهاد الشاب فادي مؤيد بدران (21 عاما) من قرية بيت عور التحتا، متأثرا بإصابته بالرصاص الحي في الصدر، كما أصيب 4 بالرصاص الحي بالأطراف، وإصابتين بعد السقوط امام سجن عوفر العسكري.

استشهاد شاب من بلدة بيت عور في الضفة الغربية، والذي ارتقى فجر اليوم الخميس، في بلدة بيتونيا قضاء رام الله إثناء المواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد الهلال الأحمر، باستشهاد الشاب فادي مؤيد بدران (21 عاما) من قرية بيت عور التحتا، متأثرا بإصابته بالرصاص الحي في الصدر، كما أصيب 4 بالرصاص الحي بالأطراف، وإصابتين بعد السقوط امام سجن عوفر العسكري.

واقتحمت قوات الاحتلال الأحياء السكنية القريبة من سجن "عوفر" العسكري المقام على أراضي المواطنين في بلدة بيتونيا، وصولا إلى دوار المدارس وسط البلدة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان.