8 أسيرات ومعتقلات من مناطق الـ48: الإعلان عن أسماء الأسرى الفلسطينيين ضمن الدفعة السابعة

ضمت الدفعة السابعة من تبادل الأسرى 8 أسيرات ومعتقلات من مناطق الـ48 بالإضافة إلى 22 أسيرا فلسطينيا من الضفة والقدس المحتلتين.

أعلنت مؤسسات الأسرى وحركة "حماس" عن قائمة الأسرى والأسيرات الـ30 المشمولين في الدفعة السابعة من صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل، والمقرر تنفيذها مساء اليوم الخميس.

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وضمت قائمة أسرى الدفعة السابعة 8 أسيرات ومعتقلات من مناطق الـ48، وهن: أهداب محمد علي حوراني، صابرين علي قائد عطاونة، هديل باسم علي محاميد، شهد حمد مصطفى سويطات، أسيل عبد الوهاب كامل إبراهيم، آيات سعيد قاسم عثاملة، رنا محمد حسين سويلات، أسيل حسين محمود سويطات.

كما ضمت القائمة 22 أسيرا فلسطينيا من الأطفال والفتية من القدس والضفة الغربية المحتلتين.

ومن المزمع أن تفرج مصلحة سجون الاحتلال عن الأسرى والأسيرات من سجن "عوفر"، وذلك بعد الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين من قطاع غزة.

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