استشهاد شاب قرب نابلس وإصابة طفل جنوب جنين

بلدة جبع: قوات الاحتلال طاردت طفلاً بين كروم الزيتون وأطلقت النار عليه وأصابته في قدمه ويده.

استشهد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال، ظهر اليوم السبت، بزعم محاولته طعن جنود قرب مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وبحسب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي "اشتبهت دورية من جنود الاحتياط بشاب فأوقفته للتحقيق معه وفي غضون ذلك استل الشاب سكينًا وأخذ بالتقدم، فتم إطلاق النار عليه"

مطاردة طفل وإصابته بالرصاص الحي

من جهة أخرى، أصيب، طفل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة جبع، جنوب جنين.

ونقلت "وفا" عن مصادر أمنية أن قوات الاحتلال طاردت طفلاً بين كروم الزيتون في البلدة وأطلقت النار عليه وأصابته في قدمه ويده.