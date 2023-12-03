مقتل خمسة عناصر من فصيل عراقيّ موالٍ لإيران بضربة جويّة

أتت الضربة غداة اتصال بين وزير الخارجية الأميركي، ورئيس الوزراء العراقي، أكّد فيه الأخير رفض بغداد لأي "اعتداء" على الأراضي العراقية.

قتل خمسة عناصر على الأقلّ من فصيل عراقي موالٍ لإيران منضوٍ في الحشد الشعبي بضربة جوية، مساء اليوم الأحد، في محافظة كركوك في شمال العراق، كما أوردت وكالة "فرانس برس"، نقلا عن مصدرين أمنيين.

ونعى "حزب الله" في العراق في بيان أصدره مساء الأحد، "5 شهداء ارتقوا في معركة الحق ضد الباطل المتجسد بقوات الاحتلال الأميركي بالعراق".

وأضاف "نتوعد القوات المحتلة للبلاد بمزيد من الضربات حتى إخراجها".

وقال مسؤول أمني في كركوك إن "ضربة جوية"، لم تحدّد الجهة المنفذة لها، استهدفت "موقعا" لأحد فصائل الحشد الشعبي وهو تحالف فصائل موالية لإيران باتت منضوية في القوات الرسمية.

ولم يتبن أي طرف هذه الضربة، فيما لم تحدّد الجهة المنفذة لها بعد، لكنها تأتي غداة اتصال بين وزير الخارجية الأميركي ورئيس الوزراء العراقي أكّد فيه الأخير رفض بغداد لأي "اعتداء" على الأراضي العراقية.

وقال مسؤول أمني في كركوك إن "ضربة جوية"، استهدفت "موقعا" لأحد فصائل الحشد الشعبي، وهو تحالف فصائل موالية لإيران باتت منضوية في القوات الرسمية.

وأفاد مسؤول أمني في بغداد من جهته، بأن "طائرة مسيرة استهدفت موقعاً للنجباء"، أحد فصائل الحشد الشعبي، في "قضاء الدبس"، مضيفةً أن الضربة أسفرت عن "خمسة قتلى وخمسة جرحى".

وتقع المنطقة المستهدفة في محافظة كركوك قرب حدود إقليم كردستان العراق المتمتع بحكم ذاتي. وقال مسؤول في الشرطة في القضاء إنه تمّ العثور على "بقايا ما يبدو أنه طائرة مسيّرة" في المكان.

وأكّد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، خلال اتصال مع أنطوني بلينكن، السبت "موقف العراق الرافض لأي اعتداء تتعرض له الأراضي العراقية"، كما أورد بيان صادر عن مكتبه.

وجدّد السوداني في الوقت نفسه "التزام الحكومة العراقية حماية مستشاري التحالف الدولي المتواجدين في العراق"، وفق البيان نفسه.

وأواخر تشرين الثاني/ نوفمبر، استهدفت ضربات أميركية مرتين مقاتلين في فصائل موالية لإيران، ردا على هجمات متواصلة تشنّها تلك الفصائل على القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي لمكافحة تنظيم الدولة الاسلامية، في كل من العراق وسورية المجاورة.

وتوقفت هذه الهجمات ضد القوات الأميركية خلال فترة الهدنة بين الجيش الاسرائيلي وحركة حماس الفلسطينية، والتي انتهت صباح الجمعة.

وأحصت واشنطن حتى الآن 76 هجوماً منذ 17 تشرين الأول/ أكتوبر ضدّ قواتها، وفق حصيلة جديدة أفاد بها مسؤول عسكري أميركي.

وتبنّت معظم الهجمات ضدّ القوات الأميركية "المقاومة الاسلامية في العراق" التي تضمّ فصائل مرتبطة بالحشد الشعبي.

وأسفرت تلك الهجمات عن إصابة 60 شخصا من بين القوات الأميركية، وفق البنتاغون.

يأتي ذلك فيما استُهدفت سفينتان يُعتقد أنهما إسرائيليتان، من قِبل "أنصار الله" الحوثيين في البحر الأحمر، اليوم الأحد، بحسب ما أفادت مصادر ملاحية يمنيّة، فيما أعلنت شركة "أمبري" للأمن البحري، اليوم كذلك، أن سفينة شحن بريطانية قد تكون تعرضت لقصف صاروخي أثناء عبورها البحر الأحمر، بينما أعلن الحوثيون تنفيذ عمليّة و"استهداف سفينتين إسرائيليتين في باب المندب".

وأوضحت المصادر ذاتها أن إحدى السفينتين أُصيبت إثر استهدافها بطائرات مسيّرة. وأوردت وكالة "رويترز" للأنباء، نقلا عن مصادر بحرية، أن "طائرات مسيّرة استهدفت سفينة في البحر الأحمر".

وأعلن مسؤول بالبنتاغون في تصريحات أدلى بها لقناة "الجزيرة"، أن المدمرة الأميركية "كارني" استجابت لنداء استغاثة من سفينة تجارية في البحر الأحمر.

وأضاف أن "المدمرة كارني تصدت لمسيرات وصواريخ أطلقت من أراض يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".

وأشار إلى أن "إطلاق الصواريخ والمسيرات على المدمرة كارني لم يسفر عن إصابات أو أضرار"؛ غير أنه أضاف: "لا يمكننا حتى اللحظة تأكيد تعرض سفينة تجارية لإصابة مباشرة في الهجوم من اليمن".

الحوثيون يعلنون تنفيذ عمليّة و"استهداف سفينتين إسرائيليتين في باب المندب"

بدوره، قال المتحدث العسكري للحوثيين: "نفذت قواتنا البحرية عملية استهداف لسفينتين إسرائيليتين في باب المندب".