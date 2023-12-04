إصابات بينها 4 خطيرة برصاص الاحتلال في قلنديا

أصيب 17 فلسطينيا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، بينهم أربعة بجروح خطيرة، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمال مدينة القدس المحتلة.

ارتفع عدد المصابين الفلسطينيين من جراء اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الإثنين، مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب في الضفة الغربية المحتلة، شمال مدينة القدس، إلى 17 بينهم 4 حالات خطيرة، وفق مصادر رسمية فلسطينية.

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وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن طواقمها "تعاملت مع 17 إصابة، خلال اقتحام مخيم قلنديا للاجئين شمال القدس".

وكانت آخر حصيلة أعلنتها جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، لعدد مصابي اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم قلنديا، بلغت 15 مصابا.

وبحسب الهلال الأحمر، فإن 11 شخصا أصيبوا بالرصاص الحي، فيما أصيب شخص بشظايا رصاص حي بالصدر والوجه، كما أصيب شخصان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وأصيب 3 آخرون تعرضوا للضرب من قبل قوات الاحتلال.

بدورها، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان منفصل، بوصول "4 إصابات خطيرة برصاص الاحتلال الإسرائيلي من قلنديا إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله".

قوات الاحتلال تغلق مخيم قلنديا pic.twitter.com/QvCojVCKIk — موقع عرب 48 (@arab48website) December 4, 2023

وقال شهود عيان إن قوة إسرائيلية "اقتحمت مخيم قلنديا وحي كفر عقب شمالي القدس، كما شرعت بمداهمة محال تجارية ومبان سكنية، ما أدى لاندلاع مواجهات مع عشرات الفلسطينيين".

وأوضح الشهود أن الجيش الإسرائيلي "استخدم الرصاص الحي والمعدني، واعتدى بالضرب على المواطنين".

ولفت الشهود إلى أن اشتباكا مسلحا وقع بين مقاتلين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي في مخيم قلنديا.

يأتي ذلك، تزامنا مع الحرب المدمرة التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، خلّفت حتى مساء الأحد، 15 ألفا و523 شهيدا فلسطينيا، و41 ألفا و316 جريحا، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية.

وبوتيرة يومية ينفذ الجيش الإسرائيلي حملات اقتحام للقرى والبلدات في أنحاء الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تصحبها مواجهات واعتقالات لفلسطينيين.