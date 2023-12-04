غالانت: نتوقع أن تستمرّ الحرب على غزة بشدتها الحاليّة لشهرين آخريْن على الأقل

قال غالانت لشبكة ABC: "سنقاتل في غزة لعدة أشهر للقيام بعمليات تطهير، والقضاء على جيوب الإرهاب"، على حدّ وصفه.

قال وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، في تصريحات أدلى بها لشبكة إعلامية أجنبية، اليوم الإثنين، إن تل أبيب، تتوقع استمرار الحرب على غزة أشهرا.

وذكر غالانت لشبكة ABC: "نتوقع أن تستمر الحرب بشدتها الحالية لمدة شهرين آخرين على الأقل".

وأضاف: "سنقاتل في غزة لعدة أشهر للقيام بعمليات تطهير، والقضاء على جيوب الإرهاب"، على حدّ وصفه.

وقال وزير الأمن، يوآف غالانت، في كلمة في المقبرة العسكرية في تل أبيب، خلال مشاركته في وقت سابق اليوم، الإثنين، في جنازة قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة العسكرية، أساف حمامي، الذي قُتل خلال هجوم حماس، ولا تزال جثته محتجزة في قطاع غزة: "جئت إلى هنا كي أتعهد لك ولنا جميعا أننا سنستكمل المهمة".

وأضاف: "نحن في ذروة حرب صعبة لكن الانتصار هو البديل الوحيد. وأعلم أن هذه حرب من أجل الوطن، ونتائجها ستؤثر على مستقبلنا في هذه البلاد لسنوات كثيرة، وأعلم أنه بفضلك وبفضل جنود الجيش الإسرائيلي سنحقق أهدافنا. سننتصر".

ومن بين المشاركين في الجنازة كل من غالانت ورئيسي أركان الجيش الإسرائيلي السابقين، أفيف كوخافي وغابي أشكنازي.

تفاصيل أوفى تباعا....