قوة خاصة من جيش الاحتلال تقتحم مخيم جنين.. تبادل إطلاق نار

أشارت تقارير محلية أن شابا أُصيب برصاص الاحتلال، فيما أوضحت مصادر محلية وصول تعزيزات عسكرية لمدينة جنين ومخيمها.

اقتحمت قوات جيش الاحتلال بعد أن تسللت قوة خاصة إلى داخل مخيم جنين، عصر اليوم الثلاثاء، حيث سُمع تبادل إطلاق نار بين قوات الاحتلال والشبان الفلسطينيين.

وأشارت تقارير محلية أن شابا أُصيب برصاص الاحتلال، فيما أوضحت مصادر محلية وصول تعزيزات عسكرية لمدينة جنين ومخيمها.

وفي سياق منفصل، أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الثلاثاء، على مدخل خربة قلقس جنوب الخليل.

وأوضح مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي على مدخل خربة قلقس جنوب الخليل، صوب الشاب طارق الغزاوي بشكل مباشر، وهو من ذوي الإعاقة، ما تسبب بإصابته في ساقه.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها نقلت الشاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.