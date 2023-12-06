شهيدان ومصابون برصاص الاحتلال في الفارعة وطمون بطوباس بالضفة الغربية

استشهد شابان برصاص قوات الاحتلال، خلال مواجهات في مخيّم الفارعة، وبلدة طمون في طوباس. وأفادت مصادر محلية بانقطاع التيار الكهربائي عن عدة أحياء في بلدة طمون بمدينة طوباس.

استشهد شابان وأُصيب آخرون، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت، فجر اليوم الأربعاء، مخيّم الفارعة، وبلدة طمون في طوباس.

ووصفت مصادر طبية في جمعية الهلال الأحمر حالة اثنين من بين المصابين بالخطيرة جدا، قبل أن تُعلن عن استشهادهما.

الشهيد معاذ إبراهيم زهران

وأكدت "الهلال الأحمر" :استشهاد الشابين معاذ إبراهيم زهران (18 عاما) من مخيم الفارعة، وعبد الرحمن عماد بني عودة، من بلدة طمون".

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الفارعة معززة بالآليات العسكرية من جهة حاجز "الحمرا" العسكري، حيث اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال قرب مدخل المخيم، وسط إطلاق نار كثيف وسماع أصوات انفجارات.

الشهيد الشاب عبد الرحمن بني عودة

واقتحمت قوة عسكرية إسرائيلية بلدة طمون، حيث اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال، ما أسفر عن استشهاد الشابين.

وأفادت مصادر محلية بانقطاع التيار الكهربائي عن عدة أحياء في بلدة طمون بمدينة طوباس.

كما اقتحمت قوات الاحتلال رام الله، وقلقيلية، وبلدات قربهما، حيث اندلعت مواجهات، ونفّذت قوات الاحتلال اعتقالات.

إصابات واعتقالات بعدوان على جنين استمرّ لساعات

وليل الثلاثاء - الأربعاء، انسحبت قوات الاحتلال، من مدينة جنين ومخيّمها، عقب عدوان جديد استمرّ نحو 9 ساعات، أسفر عن إصابة 7 أشخاص بالرصاص، بينهم سيدة وطفلة، واعتقال 18 مواطنا على الأقل، وتدمير للبنية التحتية.

وكانت قوات الاحتلال مدعومة بأكثر من 40 آلية عسكرية وجرافات، اقتحمت المدينة ومخيمها، الثلاثاء، من شارع "جنين- الناصرة"، وانتشرت في حي "الزهراء" ودوار "الداخلية"، وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز السام السيل للدموع، ما أدى لإصابة 7 أشخاص، بينهم سيدة وُصفت إصابتها بالخطيرة، وطفلة برصاصة في الساق.

وشنّت قوات الاحتلال حملة مداهمات واسعة لمنازل المواطنين في المدينة ومخيّمها، وحوّلت عددا من المنازل إلى نقاط عسكرية.

واعتقلت قوات الاحتلال عددا من المواطنين، عُرف منهم: ساري البظ، ومراد حلمي علاونة، ومحمد خالد طالب، وعزيز الألماني، وقصي مهند الشامي، ومحمد العامر والد الشهيدين أيسر وأيهم، وعثمان استيتي ونجليه، وعمران سويطي، وعدي الغول، ومعاذ أحمد نواهضة، وأمين محمود نواهضة، ومحمود الصباغ، وخضر أبو قطنة، وبسام تركمان، وزهير ومحمد محمود استيتي، قبل أن تفرج عن عدد منهم.

وقصف الاحتلال منزل المواطن سليم أبو عواد بمنطقة الساحة في مخيم جنين، بصاروخ، ما أدى إلى اشتعال النيران وإلحاق أضرار جسيمة في المنزل، حيث عملت طواقم الدفاع المدني على إخماد النيران.

كما اندلعت النيران في منزل المواطن عثمان أبو قطنة في حي "السمران" داخل المخيم، جراء عدوان الاحتلال، قبل أن تتمكن طواقم الدفاع المدني من الوصول إلى المكان وإخمادها.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في جنين بأن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على طواقم الإسعاف في المخيم، أثناء محاولتهم نقل حالة مرضية من داخل المخيم.

وانتشر جنود الاحتلال في محيط مستشفيي جنين "الحكومي" و"ابن سينا"، حيث فرضوا حصارا عليهما، وفتشوا مركبات الإسعاف وأعاقوا عمل طواقمها، وسط مواجهات عنيفة.

ونفذت جرافات الاحتلال عملية تدمير في البنية التحتية ومركبات المواطنين بأطراف المخيم وفي أزقته وشوارعه، وسط حملة مداهمات واسعة للمنازل وعملية تخريب فيها وتفجير أبوابها.